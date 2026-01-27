Despidos masivos en el gobierno Petro: Mañanas Blu, martes, 27 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 27 de enero de 2026:



Carolina Calderón, declarada insubsistente en el Dapre , se pronunció sobre los despidos masivos en el Gobierno.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá , comentó sobre las obras del corredor de la carrera séptima.

José Felix Lafaurie, presidente de Fedegán , se refirió a la renuncia de María Fernanda Cabal al Centro Democrático.

Alexander Toro, alcalde de Pailitas, Cesar , dio detalles sobre la situación de orden público.

Elena Cabrera, periodista que reveló escándalo de Julio Iglesias, habló sobre las denuncias en contra del cantante.

Escuche el programa completo aquí: