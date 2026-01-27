¿Sistema antidrones es obsoleto? 27 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 27 de enero de 2026:
- En el Congreso de la República se adelanta un debate de control político por cuenta del decreto de emergencia económica.
- En la vía Panamericana, el choque entre una buseta de servicio público y un tractocamión dejó al menos 7 víctimas fatales.
- Un vehículo particular, conocido como 'chivero', cayó a un abismo en zona rural de la vereda Naranjal, en Antioquia, donde una poersona murió y otras 4 resultaron heridas.
- Al menos 30 funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) fueron declarados insubsistentes por decisión de Nhora Yhanet Mondragón, recientemente nombrada como directora administrativa de esa entidad.
- Los sistemas antidrones adquiridos recientemente por la Fuerza Pública estarían siendo obsoletos para combatir a las disidencias de las Farc y el ELN, quienes estarían adquiriendo drones usados con fibra óptica, lo que les permite evadir los sistemas recientemente adquiridos por el gobierno.
