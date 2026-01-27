¿Sistema antidrones es obsoleto? 27 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 27 de enero de 2026:



En el Congreso de la República se adelanta un debate de control político por cuenta del decreto de emergencia económica.

En la vía Panamericana, el choque entre una buseta de servicio público y un tractocamión dejó al menos 7 víctimas fatales .

. Un vehículo particular, conocido como 'chivero', cayó a un abismo en zona rural de la vereda Naranjal, en Antioquia , donde una poersona murió y otras 4 resultaron heridas.

Al menos 30 funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) fueron declarados insubsistentes por decisión de Nhora Yhanet Mondragón, recientemente nombrada como directora administrativa de esa entidad.

Los sistemas antidrones adquiridos recientemente por la Fuerza Pública estarían siendo obsoletos para combatir a las disidencias de las Farc y el ELN, quienes estarían adquiriendo drones usados con fibra óptica, lo que les permite evadir los sistemas recientemente adquiridos por el gobierno.

