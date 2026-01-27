Impactante cifra para Colombia vs. Portugal: 27 de enero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 27 de enero de 2026:



El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, habló en exclusiva con Marina Granziera y Juanjo Buscalia acerca del Mundial 2026 y las solicitudes de entradas para el compromiso entre la Selección Colombia y Portugal.

Millonarios se enfrentará ante el Deportivo Pasto como visitante en el que sería el primer partido de Falcao García reas regresar al equipo.

El director técnico del Benfica José Mourinho dio una rueda de prensa en la que se refirió al encuentro ante el Real Madrid por la Champions League.

Federico Espada, director deportivo del DIM , respondió ante los rumores de una posible salida del técnico Alejandro Restrepo.

La camiseta de un equipo bogotano llegó hasta el espacio, convirtiéndose en el primero en Sudamérica en lograrlo.

Escuche el programa completo aquí: