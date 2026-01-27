Impactante cifra para Colombia vs. Portugal: 27 de enero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 27 de enero de 2026:
- El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, habló en exclusiva con Marina Granziera y Juanjo Buscalia acerca del Mundial 2026 y las solicitudes de entradas para el compromiso entre la Selección Colombia y Portugal.
- Millonarios se enfrentará ante el Deportivo Pasto como visitante en el que sería el primer partido de Falcao García reas regresar al equipo.
- El director técnico del Benfica José Mourinho dio una rueda de prensa en la que se refirió al encuentro ante el Real Madrid por la Champions League.
- Federico Espada, director deportivo del DIM, respondió ante los rumores de una posible salida del técnico Alejandro Restrepo.
- La camiseta de un equipo bogotano llegó hasta el espacio, convirtiéndose en el primero en Sudamérica en lograrlo.
