Una persona fallecida y cuatro heridas dejó aparatoso accidente en zona rural de Antioquia

En un aparatoso accidente en zona rural de Amalfi, Antioquia, un carro con 10 personas rodó a un abismo y dejó como saldo una persona fallecida y cuatro más heridas.

En esta ocasión un vehículo particular conocido como “chivero” cayó a un abismo, a pocos metros de una quebrada y las personas en medio de piedras, en el sector conocido como La Comba de la vereda Naranjal.

Aunque se avanza en la atención de la emergencia en esta localidad del nordeste antioqueño, el informe preliminar de los organismos de socorro es de una persona fallecida y cuatro más heridas.

También se estableció que en el carro que se volcó por un barranco de unos quince metros transportaba 10 personas desde la cabecera municipal hacia la zona rural.



Ya los organismos de socorro con ambulancias se desplazaron al sitio distante dos horas del casco urbano.