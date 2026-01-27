En vivo
Antioquia  / Una persona fallecida y cuatro heridas dejó aparatoso accidente en zona rural de Antioquia

Una persona fallecida y cuatro heridas dejó aparatoso accidente en zona rural de Antioquia

Las causas de la precipitación del vehículo aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

