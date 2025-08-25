Ofensiva en el Nordeste antioqueño deja 3 soldados heridos y un integrante del Clan del Golfo muerto

La Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional informó que en conjunto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana se realizó un operativo en zona rural de Anorí, dando como resultado la muerte de un presunto integrante de la Subestructura Jorge Mario Valle del Clan del Golfo. En la zona, cercana al lugar donde las disidencias asesinaron a 13 policías, había un campamento que fue intervenido por las autoridades.

Según el reporte entregado de manera preliminar, el operativo se ejecutó en la vereda Providencia del municipio de Anorí en donde se incautaron más de 1.400 municiones de diferentes calibres, chalecos multipropósitos, buzos tácticos, uniformes camuflados y brazaletes alusivos al Clan del Golfo.

Durante el procedimiento, en donde se reportó una confrontación armada con los ilegales, tres soldados resultaron heridos, recibieron la atención urgente del enfermero de combate y luego fueron trasladados vía aérea hacia los municipios de Caucasia y Medellín donde reciben atención priorizada.

Por su parte, el Ejército Nacional aseguró que la operación contra el Clan del Golfo continúa con el despliegue de tropas en tierra y el apoyo de capacidades de artillería con el objetivo de debilitar el brazo armado del grupo al margen de la ley.

Hay que recordar que autoridades del nivel nacional y departamental han expuesto que esta zona del Nordeste antioqueño entre Amalfi y Anorí se ha convertido en el foco de la violencia en los últimos días. Justamente cerca de 50 personas se han desplazado de Amalfi a Anorí producto del ataque terrorista de las disidencias que cobró la vida de los 13 uniformados.

Ahora y como un propósito de la Fuerza Pública en el departamento, se da este golpe al Clan del Golfo que se ha convertido en uno de los mayores dinamizadores del conflicto armado por las rentas ilícitas de los cultivos de coca en esta subregión de Antioquia.