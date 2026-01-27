En vivo
Drones con fibra óptica dejan obsoletos los sistemas antidrones de la Fuerza Pública: así los usan

Inteligencia advierte que el ELN y disidencias de las Farc ya usan aeronaves no tripuladas capaces de evadir bloqueadores de señal, lo que incrementa el riesgo de ataques en zonas como Catatumbo, Cauca y Arauca.

Por: Felipe García
Actualizado: 27 de ene, 2026

