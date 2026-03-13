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Blu Radio  / Nación  / Tumban norma del Plan de Desarrollo que permitía a ISA participar en generación y venta de energía

Tumban norma del Plan de Desarrollo que permitía a ISA participar en generación y venta de energía

La prohibición impedía que dicha empresa, que principalmente se encarga de la transmisión de energía eléctrica por las redes del país.

Imagen de referencia para cortes de energía
Blu Radio
Imagen de referencia para cortes de energía Foto: creada por Microsoft Bing
Por: Sergio Barbosa
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Actualizado: 13 de mar, 2026

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