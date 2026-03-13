Exfuncionario de Gobierno ahora dirige proyecto para vender energía a Venezuela

Un exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro ahora está dirigiendo la empresa que está más cerca de concretar la exportación de energía a Venezuela, en un contexto en el que ese negocio tiene respaldo del gobierno nacional y podría tener la bendición del gobierno de los Estados Unidos.



El exfuncionario detrás del proyecto

Manuel Peña Suárez fue director encargado de la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética) hasta diciembre pasado. Menos de dos meses después, a Peña lo nombraron como representante legal de Activa Process Management Green Project Colombia, según documentos en poder de Blu Radio, como esta carta de aceptación del cargo:

Y como el certificado de existencia y representación legal de la compañía (ver imagen 2).

Una fuente del sector le confirmó a Blu Radio que Peña ya se está moviendo y buscando reuniones para reactivar el proyecto.

El año pasado, cuando Peña aún era director encargado de la UPME, Activa obtuvo un concepto de conexión temporal para exportar hasta 72 MW de energía a Venezuela, por la conexión de San Mateo, bajo ciertas condiciones técnicas.



Además, HT Industries, empresa gemela de Activa, fue registrada como comercializador autorizado del Mercado de Energía Mayorista, lo que la habilita a comprar y vender energía en Colombia.

Blu Radio contactó a Manuel Peña para tener comentarios para esta nota, pero no obtuvo respuesta al momento del cierre.



El cambio de postura de los Estados Unidos

Tal y como reportó Blu Radio el año pasado, el proyecto de Activa encendió las alarmas de la embajada de los Estados Unidos y las empresas del sector estaban preocupadas por la posibilidad de que el negocio terminara llevando a sanciones de la OFAC (la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos, que administra la Lista Clinton) porque el vendedor de la energía iba a ser la estatal Corpoelec.

Hoy el contexto es completamente distinto. Tras la captura de Nicolás Maduro y el reconocimiento de Delcy Rodríguez como jefe de Estado, la postura del gobierno de Estados Unidos cambió y hoy está explícitamente interesado en recuperar la red eléctrica venezolana.

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"La red eléctrica de Venezuela está deteriorada y frágil después de años de mala gestión socialista, corrupción y mantenimiento deficiente. A nivel nacional, la producción de electricidad ha disminuido en más del 30%, debido a una subinversión sustancial y a prácticas de operación y mantenimiento corruptas e inadecuadas. Trabajaremos para mejorar la red eléctrica, que es esencial para aumentar la producción de petróleo, las oportunidades económicas y la calidad de vida diaria del pueblo venezolano", señaló la Secretaría de Energía de los Estados Unidos en un comunicado.



¿Por qué tiene sentido que Colombia le venda energía a Venezuela?

Antes de las sanciones de la OFAC al régimen de Nicolás Maduro, Colombia exportaba energía a Venezuela de forma regular y las conexiones internacionales están en desuso desde hace años.

"El sistema eléctrico venezolano en el occidente, en la frontera con Colombia, está más regionalizado geográficamente y ahí es donde el sistema eléctrico es más precario, es donde el sistema eléctrico está más deficitario, y la solución de corto plazo más factible es comprar la electricidad a Colombia", explicó a Blu Radio el analista Eduardo Fortuny, de Dinámica Venezuela.

En otras palabras, mientras se repara el sistema eléctrico venezolano, lo más obvio es traer la electricidad desde Colombia. Sin embargo, Fortuny advierte que Estados Unidos está buscando beneficiarse de los negocios en Venezuela, así que las empresas colombianas podrían ser más exitosas si se asocian con las norteamericanas en cualquier iniciativa.



¿Qué piensa el Gobierno colombiano?

El actual ministro de Energía de Colombia, Edwin Palma, ha sido un defensor de la venta de energía a Venezuela incluso antes de la captura de Maduro, y se ha reunido en varias oportunidades con el gobierno venezolano para mover la agenda en temas de energía.

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El Gobierno además tiene un interés en el negocio porque ISA, filial de Ecopetrol, es la dueña de la bahía de conexión de la estación San Mateo. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dijo que al grupo le interesa el negocio de la exportación de energía a Venezuela y está tramitando una licencia de la OFAC en ese sentido.

Este viernes 13 de marzo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reúne con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el puente de Tienditas, en la frontera entre ambos países. En esa reunión estará presente el ministro Palma.