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Blu Radio  / Economía  / Exfuncionario de Gobierno ahora dirige proyecto para vender energía a Venezuela
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Exfuncionario de Gobierno ahora dirige proyecto para vender energía a Venezuela

Lo que hace seis meses disparó las alertas en la embajada de los Estados Unidos, es hoy un negocio que podría tener su bendición para despegar. Ya se están moviendo las fichas.

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