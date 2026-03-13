Delegación colombiana viajó a Caracas buscando reactivar encuentro Petro - Delcy Rodríguez

Luego de que se cancelara la reunión prevista entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, una delegación del gobierno colombiano viajó este viernes a Caracas con el objetivo de reactivar el diálogo bilateral y buscar una nueva fecha para el encuentro entre ambos mandatarios.

La delegación está integrada por los ministros de Defensa, Comercio, Minas y Energía, así como por la canciller Rosa Villavicencio, quien tiene previsto reunirse con su homólogo venezolano, Yván Gil. El propósito del encuentro es avanzar en la agenda bilateral y reagendar la reunión entre los jefes de Estado que fue cancelada por el Gobierno venezolano, que argumentó razones de seguridad y “fuerza mayor”.

La cancelación sorprendió a las delegaciones y a la prensa, pues toda la logística para la reunión ya estaba preparada. Incluso la avanzada del gobierno colombiano había llegado desde el domingo y el cronograma del encuentro estaba definido: primero se realizaría una reunión privada entre los mandatarios y posteriormente un encuentro ampliado con las delegaciones de ambos países.

Por ahora, el encuentro entre los presidentes queda aplazado. Sin embargo, el gobierno colombiano mantiene la invitación y espera que pueda concretarse en una nueva fecha.



La suspensión del encuentro también se da en medio de un contexto diplomático particular, luego de que se hiciera pública una llamada telefónica entre el presidente colombiano y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en la que Venezuela fue uno de los temas abordados. El jefe de los Estados Unidos le deseó suerte de cara a la reunión que finalmente no se dio, y es que esto hacía parte de los acuerdos a los que llegó Colombia en Washington sobre participar de una reactivación económica en el vecino país.

