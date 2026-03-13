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Blu Radio  / Nación  / Delegación colombiana viajó a Caracas buscando reactivar encuentro Petro - Delcy Rodríguez

Delegación colombiana viajó a Caracas buscando reactivar encuentro Petro - Delcy Rodríguez

La delegación está integrada por los ministros de Defensa, Comercio, Minas y Energía, así como por la canciller Rosa Villavicencio, quien tiene previsto reunirse con su homólogo venezolano, Yván Gil.

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