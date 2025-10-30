ISA no ha autorizado ninguna transacción relacionada con venderle energía a Venezuela

La Junta Directiva de ISA dio a conocer que no ha autorizado ni dado instrucciones para ninguna transacción relacionada con venderle energía a Venezuela. La junta no había sido informada de los análisis para vender la bahía de conexión, que estaba en fase preliminar. Hoy el proceso de venta se encuentra también suspendido.

El pronunciamiento de la empresa se da luego de que se conocieran las gestiones adelantadas entre el Gobierno nacional y compañías del empresario español Antonio Blasco para explorar la posibilidad de exportar electricidad al país vecino. Como lo había conocido Blu Radio, la compañía ISA, a través de su filial Intercolombia, habría participado en conversaciones iniciales sobre el tema, pero finalmente determinó que no existían las condiciones necesarias para concretar la operación.

Tras esa primera evaluación, se consideró la opción de vender la bahía de conexión —propiedad de Intercolombia— como una alternativa técnica para facilitar un eventual intercambio energético. No obstante, el comunicado de la junta directiva aclara que dicha posibilidad nunca pasó del plano exploratorio y que el proceso fue suspendido por la administración antes de llegar a su conocimiento.

“La Junta Directiva de ISA no ha aprobado, instruido ni avalado la iniciación o ejecución de ningún negocio relacionado con la interconexión con Venezuela, de manera directa o a través de terceros interesados”, señala el documento, subrayando que la instancia no tuvo conocimiento previo de esa fase, precisamente porque no era de su competencia al tratarse de un análisis preliminar.



La compañía reiteró que cualquier decisión futura sobre los activos de ISA deberá cumplir con los principios de debida diligencia, así como con todas las normas nacionales e internacionales aplicables. Con ello, la empresa busca poner fin a las especulaciones y reafirmar su compromiso con la transparencia y la responsabilidad empresarial en el manejo de los proyectos estratégicos de interconexión energética.