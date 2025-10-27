Junta ISA y Embajada EEUU evalúan implicaciones de escándalo de venta de energía a Venezuela

Está creciendo el escándalo en torno a la venta de energía de Colombia a Venezuela. Tanto la junta directiva de ISA como la Embajada de Estados Unidos en Colombia están analizando las implicaciones de las movidas empresariales ocurridas en los últimos meses.

La semana pasada se informó que el proyecto de venta de electricidad a Venezuela está avanzando a gran velocidad, en medio de gestiones rápidas en oficinas públicas y una regulación favorable. La presión para sacar adelante el proyecto es tal que Intercolombia (filial de ISA) y Cens (filial de EPM) están considerando vender la bahía de conexión y la línea de conexión para evitar problemas legales o regulatorios.

Además, en la próxima Junta Directiva de ISA se evaluará incluir en el orden del día un debate sobre si las asesorías de Luis Ferney Moreno, miembro de la junta, a las empresas involucradas podrían constituir un conflicto de interés.

Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos sigue de cerca las revelaciones sobre este tema, y no se descarta que algunas personas terminen incluidas en posibles sanciones de la OFAC.



Habla miembro de la junta de ISA involucrado en la polémica

En diálogo con Blu Radio, Luis Ferney Moreno, miembro de la Junta Directiva de ISA, defendió sus actuaciones y aseguró que no hay irregularidades en la asesoría que prestó al español Antonio Blasco para fundar en Colombia las compañías que impulsan la exportación de energía hacia Venezuela, a pesar del riesgo de sanciones de la OFAC.



Moreno confirmó que asesoró a Blasco para instalarse en Colombia y que su oficina, Moreno Servicios Legales, entregó “conceptos legales” sobre la regulación en torno a la venta de energía a Venezuela.

Luis Ferney Moreno, miembro de la Junta Directiva de ISA

También ofreció un servicio de “representación legal inicial”, por el cual abogados de su firma han figurado en documentos de las compañías creadas por Blasco: Activa Process Management y su ‘gemela’ HT Industries, que ya tiene registro como operadora del mercado mayorista y ha participado en reuniones sobre el proyecto.

Para Moreno, estas acciones corresponden al trabajo habitual de una firma de abogados: “Eso no tiene que ver. Lo uno y lo otro no tienen nada que ver. Nada. Una cosa es una opinión legal y una representación legal y el señor la tomó y ya, pero no tengo ninguna gestión ante ninguna empresa”, dijo Moreno sobre un posible conflicto de interés entre su papel en ISA y sus asesorías legales.

Cabe destacar que una de las empresas con las que las compañías de Blasco han negociado para poner en marcha las exportaciones es Intercolombia, filial de ISA.

Blasco, quien estuvo vinculado al escándalo de malversación de fondos del CD Castellón, cuenta actualmente con un certificado que indica que no tiene cuentas pendientes con la justicia española.

Moreno es miembro de la Junta Directiva de ISA desde 2024 como representante de Ecopetrol y participa en el Comité de Auditoría y Riesgos y en el Comité de Talento Organizacional.