Registraduría rechazó postulación de Daniel Quintero para consulta de marzo

La Registraduría rechazó la inscripción del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, para la consulta interpartidista del 8 de marzo de la centroizquierda.

La decisión se tomó porque Daniel Quintero ya hizo parte de una consulta en octubre, que fue la del Pacto Histórico, y aunque renunció a su participación, ya había asumido unos compromisos.

Con Daniel Quintero, Pacto Histórico alista consulta presidencial para el 26 de octubre Foto: AFP

“Aceptar la inscripción de una precandidatura de un ciudadano que participó en una consulta en la que fue derrotado y, además, pretenda hacerlo por una agrupación política diferente, es contrario a la Constitución y a la ley”, señaló la Registraduría.

Es importante recordar que Daniel Quintero quería hacer parte de la consulta ‘Frente por la Vida’, conformada por Roy Barreras, Iván Cepeda y Camilo Romero.



“Mediante la Resolución 889 del 27 de enero de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil trasladó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción del acuerdo de coalición denominado ‘Frente por la vida’, con miras a participar en la citada consulta, para que esta corporación se pronuncie sobre la participación de los precandidatos inscritos, de conformidad con el artículo 265 de la Constitución Política y la Ley 1475 de 2011”, señaló la Registraduría.

Es importante recordar que Iván Cepeda participó también en la consulta del Pacto Histórico de octubre y allí fue elegido candidato de ese sector político. Sin embargo, él ha insistido en que esa no era una consulta interpartidista y dice que por eso puede participar en la de marzo.