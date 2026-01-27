En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / CNE discutirá el miércoles si Daniel Quintero e Iván Cepeda participarán en consulta interpartidista

CNE discutirá el miércoles si Daniel Quintero e Iván Cepeda participarán en consulta interpartidista

El presidente del CNE afirmó que el Consejo Nacional Electoral deberá pronunciarse antes del 7 u 8 de febrero.

Publicidad

Publicidad

Publicidad