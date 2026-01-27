CNE discutirá el miércoles si Daniel Quintero e Iván Cepeda participarán en consulta interpartidista

El Consejo Nacional Electoral (CNE) definirá mañana miércoles, 28 de enero, si Iván Cepeda y Daniel Quintero podrán participar en la consulta interpartidista prevista para el 8 de marzo, luego de una solicitud elevada por varios organismos de control sobre la legalidad de sus inscripciones.

Así lo confirmó el magistrado Cristian Quiroz, presidente del CNE, durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, en la que explicó el alcance de la discusión que se dará en sala plena.

La decisión se origina tras una comunicación conjunta enviada por la Registraduría Nacional, la Procuraduría General y la Contraloría, en la que se solicita al CNE pronunciarse sobre la participación de ambos dirigentes políticos en la consulta.

El magistrado explicó que el CNE solo puede pronunciarse cuando existen solicitudes formales de revocatoria o cuestionamientos a las inscripciones, lo que activa su competencia constitucional.



En ese sentido, señaló que, una vez inscrita oficialmente la consulta, se espera que lleguen las solicitudes necesarias para que el Consejo tome una decisión de fondo.



¿Cuándo se conocerá la decisión sobre Cepeda y Quintero?

Según lo indicado por el presidente del CNE, la corporación tiene la obligación de actuar con celeridad, debido a los tiempos del calendario electoral y a la impresión de los tarjetones.

Quiroz afirmó que el Consejo Nacional Electoral deberá pronunciarse antes del 7 u 8 de febrero, plazo máximo para que la Registraduría pueda avanzar sin contratiempos en la elaboración del material electoral.

La decisión será clave para establecer si Iván Cepeda y Daniel Quintero pueden aparecer en el tarjetón de la consulta interpartidista.



Consultas interpartidistas de marzo siguen en firme

Frente a otras acciones judiciales que buscan frenar las consultas del 8 de marzo, el magistrado fue enfático en señalar que, desde el punto de vista del CNE, las consultas interpartidistas cuentan con respaldo constitucional y legal.

Publicidad

Indicó que la Registraduría ya avanzó en la planeación de un tarjetón único, en el que participarán las coaliciones y partidos que cumplan con los requisitos establecidos.

Uno de los puntos centrales que deberá evaluar el CNE es el partido o movimiento por el cual se inscribieron Cepeda y Quintero, así como su participación previa en procesos similares.

En el caso de Iván Cepeda, el magistrado recordó que su inscripción anterior estuvo ligada al Polo Democrático, en un contexto jurídico que incluyó medidas cautelares y posteriores decisiones judiciales. Ese antecedente será parte del análisis que se dará en sala.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: