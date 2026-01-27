En vivo
José Félix Lafaurie dice que Iván Cepeda sería mejor presidente que Petro

El presidente de Fedegán y exdirigente del Centro Democrático sorprendió al afirmar que el senador Iván Cepeda “sería mejor presidente que Gustavo Petro”, en medio de su ruptura con el uribismo.

