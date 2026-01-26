En vivo
Pacto Histórico defiende ante el CNE la participación de Cepeda en la consulta de marzo

Pacto Histórico defiende ante el CNE la participación de Cepeda en la consulta de marzo

Para el movimiento político que agrupó una buena parte de las colectividades de izquierda, no existe ninguna limitación legal que impida que su precandidato compita nuevamente en marzo con otras colectividades.

Iván Cepeda gana la consulta del Pacto Histórico y será candidato en el Frente Amplio
Foto: AFP / @GloriaFlorezSI
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 26 de ene, 2026

