Pacto Histórico defiende ante el CNE la participación de Cepeda en la consulta de marzo

En una carta enviada este lunes a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a su presidente, el magistrado Cristian Quiroz, los representantes legales del movimiento político Pacto Histórico (Gabriel Becerra, Carlos Alberto Benavides, Jaime Caicedo y María José Pizarro) expusieron los argumentos con los que defienden la participación de su precandidato presidencial, Iván Cepeda, en la consulta interpartidista del llamado Pacto Amplio, programada para el próximo domingo 8 de marzo.

La solicitud surge ante la inquietud planteada por organismos de control sobre si quienes participaron en las consultas del 26 de octubre de 2025 están inhabilitados para participar en una segunda consulta. Al respecto, el movimiento argumenta que la participación de Cepeda es el resultado de una consulta partidista y corresponde a una estrategia política “transparente y oportunamente comunicada” que busca consolidar una candidatura única para la Presidencia de la República.

En el documento sostienen que la consulta del 26 de octubre de 2025 se realizó en medio del proceso de fusión de varias colectividades de izquierda —incluyendo la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo (PDA), el Partido Comunista Colombiano, Colombia Humana y Progresistas— para conformar legalmente el Pacto Histórico. Debido a demoras en el reconocimiento de la personería jurídica por parte del CNE, dicha consulta terminó siendo asumida técnicamente por el Polo Democrático Alternativo, bajo el entendido de que el ganador representaría al movimiento fusionado en la siguiente etapa electoral.

“De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar una premisa clara e inequívoca: la voluntad y el propósito expresados consistieron en la realización de una consulta partidista, a realizarse el 26 de octubre de 2025, con el objetivo de que su resultado habilitara la participación de la precandidatura seleccionada en la consulta de marzo de este año o, en su defecto, como candidato en la elección presidencial de 2026”, se puede leer en el documento.



Refuerzan este punto citando un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de diciembre de 2025, el cual afirma que la designación de Iván Cepeda fue un acto democrático legítimo que inició como un proceso interpartidista y derivó en una consulta interna del PDA tras los obstáculos jurídicos del proceso de fusión.

“La renuncia de los partidos Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano produjo efectos jurídicos, tanto así que se tiene conocimiento de que el Consejo Nacional Electoral, el 25 de noviembre de 2025, dio apertura a una investigación preliminar contra dichas agrupaciones políticas, por una presunta obligación de reintegro proporcional relacionada con los gastos en que habría incurrido la Organización Electoral con ocasión de la consulta asociada al movimiento político Pacto Histórico”, agrega.

La carta sostiene que el resultado de la consulta de octubre genera un efecto jurídico vinculante basado en los principios de confianza legítima y buena fe. Para el Pacto Histórico, no existe ninguna limitación legal que impida que su precandidato compita nuevamente en marzo con otras colectividades, ya que las consultas son una “herramienta esencial de la democracia interna y la autonomía de los partidos”.

Finalmente, el movimiento político solicita al CNE que respete su libertad de organización y permita la inscripción sin inconvenientes de Cepeda.