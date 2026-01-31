En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Congreso abrió convocatoria para elegir nuevo Contralor: reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez

Congreso abrió convocatoria para elegir nuevo Contralor: reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez

La Universidad de Cartagena fue escogida para adelantar las pruebas y la evaluación de los aspirantes para nuevo contralor general, en el marco de la Ley 1904 de 2018.

Publicidad

Publicidad

Publicidad