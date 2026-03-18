Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 18 de marzo de 2026

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El chance Chontico Noche se mantiene como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el departamento del Valle del Cauca. Su frecuencia diaria, sumada a la facilidad para participar y consultar resultados, lo ha convertido en una opción habitual para miles de apostadores que siguen cada jornada con expectativa.
En el sorteo realizado el miércoles 18 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue el siguiente:
Estos resultados corresponden a la información oficial del sorteo y son los que permiten a los jugadores verificar sus apuestas y confirmar si obtuvieron algún premio según la modalidad elegida.
El Chontico Noche se juega todos los días del año, aunque su horario varía según el día:
Además del sorteo nocturno, existen otras alternativas como Chontico Día, que se realiza en la tarde, y Súper Chontico Noche, ampliando las opciones para los jugadores.
Uno de los principales atractivos de este chance es la variedad de modalidades disponibles, que permiten diferentes formas de ganar:
Esta diversidad permite ajustar la apuesta según la estrategia y el nivel de riesgo de cada jugador.
El valor de participación es accesible, lo que facilita la participación de todo tipo de jugadores:
El chance en línea está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de azar en el país. Para participar en el Chontico Noche por internet, el proceso habitual incluye:
Esto permite jugar desde cualquier lugar sin necesidad de acudir a un punto físico.
Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar:
Dependiendo del monto ganado:
Estos son algunos resultados recientes del sorteo:
Estos registros suelen ser consultados por los jugadores para identificar patrones y orientar sus próximas apuestas dentro del juego.