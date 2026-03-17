Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy martes 17 de marzo de 2026

El chance Chontico Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el departamento del Valle del Cauca. Su frecuencia diaria, junto con la facilidad para participar y verificar resultados, lo convierten en una opción habitual para miles de apostadores que siguen cada jornada con expectativa.



Resultado oficial del Chontico Noche – 17 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el martes 17 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos resultados son los datos oficiales que permiten a los jugadores verificar sus apuestas y confirmar si obtuvieron algún premio según la modalidad elegida.



Horarios del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días del año, aunque su horario varía dependiendo del día:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, existen otras opciones como Chontico Día, que se realiza en la tarde, y Súper Chontico Noche, una alternativa adicional que amplía las oportunidades de juego.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Uno de los principales atractivos de este sorteo es la variedad de modalidades disponibles, que permiten diferentes formas de ganar según las cifras acertadas:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en orden.

acierto exacto en orden. Combinado cuatro cifras : acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden.

acierto de las tres últimas cifras en orden. Combinado tres cifras: acierto de las tres últimas cifras sin importar el orden.

acierto de las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras en orden.

acierto de las dos últimas cifras en orden. Una cifra o uña: acierto de la última cifra.

Esta diversidad permite a los jugadores ajustar su apuesta según su estrategia y nivel de riesgo.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

El costo de participación es accesible, lo que facilita que tanto jugadores ocasionales como frecuentes puedan participar:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Cómo jugar chance en línea en Colombia

En Colombia, el chance en línea está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de azar. Para jugar Chontico Noche por internet, el proceso habitual incluye:



Registrarse en una plataforma autorizada. Verificar la identidad del usuario. Recargar saldo en la cuenta. Elegir el sorteo, número y modalidad de apuesta. Confirmar la jugada.

Esto permite participar desde cualquier lugar sin necesidad de acudir a un punto físico.

Requisitos para reclamar premios

Los ganadores deben presentar ciertos documentos para reclamar sus premios:



Tiquete original sin enmendaduras

Documento de identidad con copia

Dependiendo del monto ganado:



Menos de 48 UVT: solo documentación básica.

solo documentación básica. Entre 48 y 181 UVT: diligenciar Formato SIPLAFT.

diligenciar Formato SIPLAFT. Desde 182 UVT en adelante: certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Últimos resultados del Chontico Noche

A continuación, algunos resultados recientes del sorteo:



16 de marzo de 2026: 6978 - 2.

6978 - 2. 15 de marzo de 2026: 5810 - 8

5810 - 8 14 de marzo de 2026: 2731 - 4

2731 - 4 13 de marzo de 2026: 4487 - 6

4487 - 6 12 de marzo de 2026: 3078 - 5

Estos registros suelen ser consultados por los jugadores para analizar tendencias y orientar sus próximas apuestas.