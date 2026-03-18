Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 18 de marzo de 2026

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El chance Paisita Noche se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en el departamento de Antioquia. Cada día, miles de apostadores están atentos al resultado oficial con la esperanza de que su número coincida con la combinación ganadora.
En el sorteo realizado el miércoles 18 de marzo de 2026, el número ganador del chance Paisita Noche fue:
Estos resultados corresponden a la información oficial del sorteo y son fundamentales para que los jugadores verifiquen sus tiquetes y confirmen si obtuvieron algún premio.
Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la opción de quinta balota, una alternativa pensada para quienes buscan aumentar el valor de sus posibles ganancias. Esta modalidad es opcional y se puede activar al momento de realizar la apuesta. Si el jugador acierta las cuatro cifras exactas y tiene habilitada esta opción, el premio puede incrementarse.
Sin embargo, esta alternativa no altera las reglas tradicionales del juego, por lo que también se puede participar bajo la modalidad clásica.
El funcionamiento del juego es sencillo, lo que permite la participación tanto de jugadores habituales como de nuevos apostadores. Para jugar, se deben seguir estos pasos:
Si el número coincide con el resultado oficial, el jugador recibe un premio según el tipo de apuesta realizada.
Uno de los factores que impulsa su popularidad es el bajo costo de las apuestas, que generalmente oscila entre $500 y $25.000, lo que facilita el acceso a distintos tipos de público.
Los resultados del sorteo se anuncian en los siguientes horarios:
En estos horarios se publican los números ganadores correspondientes a cada jornada.
El Paisita Noche ofrece varias opciones de juego que se ajustan a las preferencias de cada usuario:
Esta variedad permite que cada jugador defina su estrategia de apuesta según su presupuesto.
En Colombia, las apuestas de chance en línea están reguladas por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar.
Entre los operadores autorizados se encuentran:
Estas plataformas permiten registrarse, validar la identidad y realizar recargas mediante PSE o transferencias bancarias.
Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar:
Dependiendo del monto ganado, se pueden solicitar requisitos adicionales:
Estos han sido algunos de los resultados recientes del sorteo:
Los resultados oficiales se publican diariamente, lo que permite a los jugadores consultar rápidamente si su número fue el ganador y conocer las novedades del sorteo.