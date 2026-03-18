En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Vladimir Padrino
Ricardo Roa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / CIDH advierte recrudecimiento de violencia contra pueblo Wiwa y pide reforzar medidas de protección

CIDH advierte recrudecimiento de violencia contra pueblo Wiwa y pide reforzar medidas de protección

La CIDH advirtió un recrudecimiento de la violencia contra el Pueblo Indígena Wiwa en la Sierra Nevada de Santa Marta y pidió al Estado colombiano reforzar de manera urgente las medidas de protección, ante la persistencia de graves violaciones a los derechos humanos en la zona.

Publicidad

Publicidad

Publicidad