En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / ¿Crisis en el sector de construcción? Esto pondría en riesgo la compra de vivienda en 2026

¿Crisis en el sector de construcción? Esto pondría en riesgo la compra de vivienda en 2026

El desarrollo inmobiliario atraviesa uno de sus puntos más complejos, creando alta incertidumbre tanto en grandes proyectos de infraestructura como en edificaciones de vivienda y consumidores.

Publicidad

Publicidad

Publicidad