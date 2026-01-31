En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturaron a capo italiano, enlace del Clan del Golfo, cuando visitaba a su novia en Medellín

Capturaron a capo italiano, enlace del Clan del Golfo, cuando visitaba a su novia en Medellín

El operativo contra Roberto Nastasi se llevó a cabo en el municipio de Bello. Van 52 capos internacionales capturados en los últimos dos años en el Valle de Aburrá.

