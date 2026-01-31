Capturaron a capo italiano, enlace del Clan del Golfo, cuando visitaba a su novia en Medellín

Pese a la ofensiva de las autoridades contra el crimen trasnacional, Medellín sigue siendo refugio de algunos de sus protagonistas, por lo que en las últimas horas Interpol, la Policía Nacional y la Fiscalía asestaron un golpe en la capital antioqueña.

Se trata de la captura de Roberto Nastasi, ciudadano de nacionalidad italiana en el vecino municipio de Bello, que se suma a la del panameño Jean Carlo Valderrama, alias ‘Balín’, ambos con circular roja de Interpol.

Nastasi tenía orden de captura en Italia y pertenecería a una peligrosa estructura de la mafia. Se había escondido en Guayaquil, Ecuador, donde posaba de empresario del sector de vehículos, pero tenía pareja sentimental (y una hija) en Medellín, desde hace 8 años, por lo cual visitaba la ciudad por periodos entre tres y cuatro meses.

Tras ubicarlo, las autoridades locales establecieron contacto con las italianas, con el fin de coordinar el operativo que terminó con su captura. Este individuo es señalado como el principal enlace entre el Clan del Golfo y mafias narcotraficantes en Italia y era requerido por los delitos de asociación para delinquir con fines de tráfico internacional de sustancias estupefacientes, específicamente clorhidrato de cocaína en cantidades significativas, con circunstancias agravantes.



"Es integrante de un grupo denominado Rizos, una estructura criminal de la mafia italiana, de las más fuertes para Europa. Esta persona ya había sido capturado y había pagado una condena en el año 2011. Después de allí sale de Italia, comisionado por los capos de esta mafia italiana, para ubicarse como coordinador del envío de tráfico de estupefacientes para Sudamérica hacia Europa", declaró el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.

Según reveló el alcalde Federico Gutiérrez, en la capital antioqueña el hombre recibía protección de estructuras criminales locales. "Esta persona fue capturada en el área metropolitana, en el municipio de Bello, pero por supuesto él se movía dentro de Medellín. Tenía protección de estructuras criminales de Medellín y el área metropolitana, que tenía ya orden de captura en Italia desde hace algunos años y pertenecería a una mafia muy peligrosa en Italia", detalló.

Con estos dos casos, ya van 52 capos internacionales capturados en los últimos dos años en el Valle de Aburrá.

Según destacó la Alcaldía, Medellín dispone de 19 bases de datos internacionales que respaldan labores de investigación, inteligencia y judicialización, lo que ha permitido un crecimiento sostenido en resultados: 3 capturas por notificación roja en 2021, 5 en 2022, 5 en 2023, 11 en 2024, 35 en 2025 y 6 en lo corrido de 2026.