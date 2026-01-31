Dorado Mañana, resultado sorteo hoy, sábado 31 de enero de 2026

Publicidad
El Dorado Mañana continúa siendo uno de los sorteos de chance más confiables y populares en Colombia, seguido a diario por miles de jugadores que esperan conocer el resultado oficial para verificar sus
El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 31 de enero de 2026, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.
|Dorado Mañana
|30 enero 2026
|8632 - 7
|Dorado Mañana
|29 enero 2026
|6425 - 9
Los premios del Dorado Mañana dependen del tipo de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Según la tabla oficial de pagos, por cada peso apostado se puede recibir:
Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una alternativa que aumenta las posibilidades de ganar cuando coincide junto con otras cifras del resultado.
El Dorado Mañana se sortea de lunes a sábado, con resultados disponibles después de las 11:00 a. m. No hay sorteos los domingos ni días festivos, lo que lo ha convertido en parte de la rutina diaria de muchos colombianos.
Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados de Paga Todo, cumpliendo con los siguientes requisitos:
Cumplir estos pasos garantiza un proceso ágil, seguro y confiable para quienes resulten ganadores de este tradicional juego de chance en Colombia.