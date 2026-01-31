Dorado Mañana, resultado sorteo hoy, sábado 31 de enero de 2026

El Dorado Mañana continúa siendo uno de los sorteos de chance más confiables y populares en Colombia, seguido a diario por miles de jugadores que esperan conocer el resultado oficial para verificar sus



Número ganador del Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 31 de enero de 2026, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Dorado Mañana

Sorteo Fecha Resultado Dorado Mañana 30 enero 2026 8632 - 7 Dorado Mañana 29 enero 2026 6425 - 9 Dorado Mañana 27 enero 2026 9135 - 5 Dorado Mañana 26 enero 2026 4228 - 4 Dorado Mañana 24 enero 2026 4504 - 0 Dorado Mañana 23 enero 2026 1942 - 3 Dorado Mañana 22 enero 2026 5127 - 7 Dorado Mañana 21 enero 2026 7314 - 6 Dorado Mañana 20 enero 2026 8071 - 9 Dorado Mañana 19 enero 2026 5003 - 3

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

Los premios del Dorado Mañana dependen del tipo de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Según la tabla oficial de pagos, por cada peso apostado se puede recibir:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado

4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: 208 veces lo apostado

208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado

400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado

83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado

50 veces lo apostado Última cifra (uña): 5 veces lo apostado

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una alternativa que aumenta las posibilidades de ganar cuando coincide junto con otras cifras del resultado.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El Dorado Mañana se sortea de lunes a sábado, con resultados disponibles después de las 11:00 a. m. No hay sorteos los domingos ni días festivos, lo que lo ha convertido en parte de la rutina diaria de muchos colombianos.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados de Paga Todo, cumpliendo con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir estos pasos garantiza un proceso ágil, seguro y confiable para quienes resulten ganadores de este tradicional juego de chance en Colombia.