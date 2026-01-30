Dorado Mañana, resultado sorteo hoy, viernes 30 de enero de 2026

Publicidad
El Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos de chance más confiables y populares del país, seguido diariamente por miles de jugadores. Este jueves, 29 de enero de 2026, ya se dio a conocer el número ganador, despertando la expectativa de quienes participaron en esta edición.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 30 de enero de 2026, es el 8632 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.
|Dorado Mañana
|29 enero 2026
|6425 - 9
Los premios varían según el tipo de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. De acuerdo con la tabla oficial de pagos, por cada peso apostado se puede recibir:
Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una opción adicional que incrementa las posibilidades de ganar cuando se acierta junto con otras cifras del resultado.
El Dorado Mañana se sortea de lunes a sábado, con resultados disponibles después de las 11:00 a. m. No hay sorteo los domingos ni en días festivos. Este horario constante lo ha convertido en parte de la rutina diaria de muchos colombianos.
Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados de Paga Todo, cumpliendo con estos requisitos:
Seguir estos pasos garantiza un proceso rápido y seguro, reforzando la confianza en uno de los juegos de chance más consultados en Colombia.