Delincuentes armados roban camioneta de la ANI en Cajibío, Cauca

La Policía del Cauca confirmó que en el kilómetro 13, en el sector de El Cofre, del municipio de Cajibío, sobre la vía Panamericana fue hurtado un vehiculo en la tarde de este viernes.

En el lugar, dos hombres que se movilizaban en motocicleta intimidaron con armas de fuego a funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), obligándolos a entregar una camioneta oficial.

Además, los delincuentes les robaron sus pertenencias personales.

El hecho quedó registrado en un video grabado por otro usuario de la vía, en el que se evidencia el hurto. Las imágenes se difundieron rápidamente y se hicieron virales en redes sociales.



En un comunicado, la Policía indicó que la denuncia fue interpuesta por las víctimas ante el CAI La Paz, ubicado en este sector. Entre los elementos hurtados se encuentran una camioneta Nissan Frontier blanca, modelo 2023; tres teléfonos celulares; dos computadores portátiles marca HP; un GPS portátil y varias cédulas de ciudadanía.