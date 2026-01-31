En vivo
Delincuentes armados roban camioneta de la ANI en Cajibío, Cauca

Delincuentes armados roban camioneta de la ANI en Cajibío, Cauca

En el lugar, dos hombres que se movilizaban en motocicleta intimidaron con armas de fuego a funcionarios de la entidad y los obligaron a entregar sus pertenencias personales y una camioneta oficial.

