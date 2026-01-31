Capturan a mujer en Bogotá con 155 botellas de licor adulterado por corrupción de alimentos

En medio de operativos realizados por la Policía Metropolitana de Bogotá, en el marco de Seguridad, Dignidad y Democracia, adelantados en la localidad de San Cristóbal, en el barrio Nariño Sur, fueron incautadas 155 botellas de licor que no cumplían con las condiciones legales y sanitarias.

Durante las acciones de inspección, vigilancia y control a establecimientos abiertos al público, las autoridades revisaron documentación y productos comercializados en una cigarrería del sector.

Según el reporte oficial, un peritaje preliminar permitió detectar irregularidades en los hologramas de varias botellas de licor, lo que encendió las alertas sobre una posible adulteración. Ante esta situación, las autoridades procedieron a la incautación inmediata de los productos y a la suspensión temporal de la actividad económica del establecimiento por diez días, conforme a lo establecido en la Ley 1801.

En el mismo operativo fue capturada una mujer de 36 años, quien deberá responder por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, una conducta que puede generar graves afectaciones a la salud de los consumidores.



La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier situación que represente un riesgo para la vida y la integridad de las personas a través de la línea de emergencias 123, y recordó la importancia de comprar licor únicamente en lugares autorizados.