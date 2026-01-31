En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Capturan a mujer en Bogotá con 155 botellas de licor adulterado por corrupción de alimentos

Capturan a mujer en Bogotá con 155 botellas de licor adulterado por corrupción de alimentos

La Policía Metropolitana realizó los operativos en la localidad de San Cristóbal y capturó a la dueña del establecimiento de comercio señalada de poner en riesgo la salud pública.

Publicidad

Publicidad

Publicidad