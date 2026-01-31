En vivo
Antioquia  / Durante una discusión una mujer asesinó a su pareja en una finca de Copacabana, Antioquia

Durante una discusión una mujer asesinó a su pareja en una finca de Copacabana, Antioquia

Fue el hijo de estos esposos, de 16 años de edad, quien presenció lo ocurrido y avisó a las autoridades. Capturaron a la presunta victimaria.

