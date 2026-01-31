Durante una discusión una mujer asesinó a su pareja en una finca de Copacabana, Antioquia

Un presunto hecho de violencia intrafamiliar, ocurrido en las últimas horas en el municipio de Copacabana, es investigado por las autoridades en medio de la consternación de la comunidad.

Y es que en una finca de la vereda Ancón Uno, una mujer identificada como Isabel Cristina Zapata, de 39 años de edad, habría asesinado con un arma de fuego a su esposo, en medio de una aparente discusión por temas sentimentales.

Según el reporte oficial, fue el hijo de la pareja, de 16 años de edad, quien dio aviso sobre las graves heridas que sufrió a la altura de la cabeza su padre, identificado como Dairo Aicardo Pérez, también de 39 años.

Tras la llegada de una patrulla policial a la zona para verificar lo ocurrido, la presunta agresora fue dejada a disposición de la autoridad competente para su judicialización.



Por su parte, durante las primeras labores investigativas y de inspección, fue incautado un revólver calibre .38, que sería de propiedad de la víctima, con dos cartuchos en su interior, uno de ellos percutido. Con esta arma, precisamente, se habría ejecutado la agresión.

