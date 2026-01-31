Confirman el primer caso de viruela símica en Barrancabermeja; activan cerco epidemiológico

Barrancabermeja registró el primer caso confirmado de viruela símica (viruela del mono), según notificaron oficialmente el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Secretaría de Salud de Santander.

El contagio corresponde a un hombre de 37 años, residente en el distrito, quien acudió a una Institución Prestadora de Servicios de Salud tras presentar síntomas compatibles con esta enfermedad.

El secretario de salud del municipio Andrés Manosalva afirmó "el resultado fue positivo, por lo que el caso fue reportado al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), el hombre hace meses había asistido a su EPS con sintomás asociados, por lo que se mantiene comunicación permanente con el paciente".

Imagen de la Secretaría de Salud. Primer caso de viruela del mono en Barrancabermeja

Tras la confirmación, la Secretaría de Salud Distrital activó de inmediato los protocolos de respuesta epidemiológica, que incluyen estudios de campo, rastreo e identificación de contactos estrechos, seguimiento médico al paciente y la implementación de un cerco sanitario con el fin de cortar posibles cadenas de transmisión y reducir riesgos para la comunidad.



Actualmente, el paciente recibe atención médica integral y permanece bajo monitoreo clínico continuo en el área metropolitana de Santander, con acompañamiento permanente de los equipos de salud.



¿Qué es la viruela símica?

Las autoridades recordaron que la viruela símica es una enfermedad viral zoonótica que se transmite por contacto estrecho y prolongado con una persona infectada, especialmente a través de lesiones en la piel, fluidos corporales, secreciones respiratorias o por compartir objetos contaminados como ropa o ropa de cama.

Confirman primer caso de viruela símica en Barrancabermeja, Santander. Se trata de un hombre de 37 años que el pasado 5 de noviembre acudió a instalaciones médicas con los síntomas. #VocesySonidos pic.twitter.com/QXiaMrOxGM — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 31, 2026

Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular, inflamación de ganglios linfáticos y erupciones o lesiones cutáneas.

Finalmente, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, evitar la desinformación y consultar oportunamente a los servicios médicos ante cualquier signo sospechoso, reiterando que el caso está bajo vigilancia epidemiológica y control sanitario.