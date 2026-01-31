En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Confirman el primer caso de viruela símica en Barrancabermeja; activan cerco epidemiológico

Confirman el primer caso de viruela símica en Barrancabermeja; activan cerco epidemiológico

Las autoridades de salud iniciaron seguimiento al paciente, rastreo de contactos y medidas de vigilancia para evitar nuevos contagios en el distrito, dado que hace meses había asistido a la EPS por los síntomas.

