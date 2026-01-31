En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / "Colombia se ha convertido en un hub de contenedores vacíos en América del Sur": Fedetranscarga

"Colombia se ha convertido en un hub de contenedores vacíos en América del Sur": Fedetranscarga

Transportadores denuncian sobrecostos operativos y falta de espacio para devolver los contenedores vacíos al puerto de Buenaventura, lo que incrementa su preocupación por la falta de intervención de la Superintendencia de Transporte.

Publicidad

Publicidad

Publicidad