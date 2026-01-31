Al menos 29 palestinos muertos hoy en Gaza por ataques israelíes: había alto al fuego

Israel mató, pese al alto el fuego, al menos a 29 gazatíes este sábado en Gaza, entre ellos a una familia de siete —con niños— en una tienda de campaña en Jan Yunis (sur) y 14 personas en el bombardeo de una comisaría en la ciudad de Gaza, según fuentes médicas y de la defensa civil.

“Se han recuperado veintiocho cadáveres: una cuarta parte de ellos niños, un tercio mujeres y un anciano, incluyendo cuatro mujeres policías”, detalló en un comunicado la Defensa Civil gazatí, poco antes del hallazgo de otro cuerpo.

Un misil israelí impactó esta mañana contra la comisaría del barrio de Sheij Radwan, en la ciudad de Gaza, causando siete muertos, según confirmó una fuente de la morgue del Hospital Shifa, cifra que aumentó después a 14 tras el hallazgo de cuatro cuerpos entre los escombros.

Según el hospital y un comunicado del Ministerio del Interior de Hamás, entre las víctimas mortales hay al menos cuatro mujeres agentes de Policía y cuatro personas que estaban detenidas. Todavía se desconocen detalles sobre los últimos seis fallecidos.



Poco después, otros tres gazatíes murieron en un ataque israelí contra una vivienda familiar en el oeste de la ciudad de Gaza, cerca de un complejo escolar de la agencia de la ONU, UNRWA, según detalló una fuente local del enclave.

Y esta madrugada murieron en ataques israelíes otros 12 gazatíes, incluidos seis niños de dos familias, según informaron dos hospitales de la Franja, en lo que ya es la jornada más letal desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 10 de octubre.

En el bombardeo de un dron israelí contra una tienda de campaña en Jan Yunis (sur) murieron un padre, sus tres hijos y tres de sus nietos, según una fuente del Hospital Naser y la Defensa Civil.

Publicidad

En el norte, un bombardeo aéreo israelí contra su apartamento mató a una madre y tres de sus hijos, además de a otro familiar, en la ciudad de Gaza, de acuerdo con el Hospital Shifa.

Con estas muertes, ya son más de 520 los gazatíes asesinados desde la entrada en vigor de la tregua, incluidos más de 100 niños, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, a los que se han sumado las últimas víctimas de hoy.

El Ejército israelí, por su parte, confirmó hoy a EFE “numerosos ataques” contra la Franja y dijo en un comunicado haber abatido a cuatro “comandantes y a otros terroristas” de Hamás y la Yihad Islámica, sin dar detalles de dónde ocurrieron esos ataques.