Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Al menos 29 palestinos muertos hoy en Gaza por ataques israelíes: había alto al fuego

Al menos 29 palestinos muertos hoy en Gaza por ataques israelíes: había alto al fuego

El Ejército israelí, por su parte, confirmó hoy a EFE “numerosos ataques” contra la Franja y dijo en un comunicado haber abatido a cuatro “comandantes y a otros terroristas” de Hamás.

Gaza-Bombardeo-AFP.jpg
Bombardeo en Gaza, archivo.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 31 de ene, 2026

