¿Por qué salió Andrés Idárraga de MinJusticia? Noticias de la Mañana, 31 de enero de 2026

Este sábado, 31 de enero de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



La Secretaría Distrital de Movilidad anunció medidas para el concierto en honor a Yeison Jiménez en el Estadio El Campín, mientras que los servicios de TransMilenio estarán disponibles para transportar a los asistentes al concierto.

El Gobierno Nacional expedirá un decreto para oficializar la reducción de 500 pesos en el precio de la gasolina para febrero.

La Junta Directiva del Banco de la República decidió incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés monetario.

Jose Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, se pronunció sobre el aumento de la tasa de interés de la política monetaria.

La salida de Andrés Idárraga como ministro de Justicia estaría relacionada con una molestia por parte del presidente de la República por varios episodios de "fuego amigo", como lo catalogaron dentro del gobierno.

Un incendio de alta intensidad dejó en pérdida total la infraestructura del peaje Bicentenario, ubicado en inmediaciones del municipiode Guaduas, Cundinamarca y Honda, Tolima.

El Gobierno Nacional confirmó que emprenderá acciones jurídicas para controvertir la suspensión provisional del decreto de emergencia económica.

