¿Juego de niños? Padres demandan a Roblox después que su hijo perdiera la vida

Una pareja estadounidense interpuso una demanda legal contra las plataformas digitales Roblox y Discord, alegando que ambas compañías son responsables del suicidio de su hijo Ethan, un adolescente de 15 años que fue víctima de acoso sexual en línea

El caso, que fue expuesto por The New York Times, pone en evidencia las fallas en la seguridad digital que pueden tener consecuencias devastadoras, especialmente para los usuarios más jóvenes y vulnerables. De acuerdo con los padres, el entorno virtual facilitó el contacto entre Ethan, diagnosticado con autismo, y un adulto que se hizo pasar por otro niño.

Ethan comenzó a jugar en Roblox a los siete años. Esta plataforma, conocida por su universo digital donde los jugadores pueden participar en juegos creados por la comunidad, permite la interacción entre usuarios mediante mensajes de texto y voz. Fue allí donde el adolescente conoció a quien pensaba que era un amigo de su misma edad, identificado como "Nate".

No obstante, el supuesto niño resultó ser Timothy No obstante, el supuesto niño resultó ser Timothy, un adulto que utilizó técnicas de manipulación emocional para ganarse la confianza de Ethan. Según la demanda, este individuo lo convenció de desactivar los controles parentales, un sistema diseñado para limitar el acceso de los menores a ciertos contenidos, y luego lo persuadió para continuar la comunicación a través de Discord, una popular aplicación de mensajería entre comunidades de videojuegos.

Una vez trasladada la conversación, el acoso se intensificó. En esa plataforma, Timothy empezó a exigirle imágenes de contenido sexual al menor y lo amenazó con divulgar información personal si no cumplía con sus peticiones. La presión psicológica que ejerció sobre Ethan lo llevó a un estado de angustia extrema que, según la familia, derivó en su suicidio en 2024.

“Las compañías fallaron en su deber de cuidado hacia los usuarios menores de edad”, afirma la denuncia, que acusa a Roblox y Discord de negligencia por no contar con mecanismos efectivos de verificación de edad ni sistemas robustos de detección de conductas sospechosas. Los padres también señalan que la arquitectura de las plataformas permite que adultos se hagan pasar por niños sin mayores obstáculos.

Aunque ambas empresas han manifestado públicamente su compromiso con la seguridad de sus comunidades, el caso de Ethan pone en tela de juicio la eficacia real de sus protocolos. La familia busca no solo obtener justicia para su hijo, sino también sentar un precedente legal que obligue a las tecnológicas a reforzar las medidas de protección infantil en sus entornos virtuales.