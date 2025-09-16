Experto encuentra la insólita razón del fenómeno Dayro Moreno en Colombia

La reciente fecha FIFA que disputó la Selección Colombia no solo se vio marcada por la clasificación al Mundial 2026, sino por la convocatoria del delantero Dayro Moreno que por meses era "petición" de los hinchas al técnico Néstor Lorenzo por el gran nivel del futbolista en Once Caldas, tanto en la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana.



¿Por qué existe el fenómeno Dayro Moreno?

El fenómeno nacional que generó su convocatoria traspasó diferentes nichos, incluso, cantantes muy conocidos como Feid, Maluma, Pipe Bueno, Yeison Jiménez, entre otros, también se subieron a la 'Dayromanía'; algo que, según el antropólogo Juan Fernando Rivera tendría una razón no solo social, sino científica.

"De personajes, que de una u otra forma, representan los colores en la selección. Lo podemos ver desde la mirada de 'los ídolos de papel', no es que sea un personaje que uno quiera ser, sino que representa lo que la tradición popular tenemos. Todos tenemos un amigo que puede ser mujeriego, tomador, o algún tipo de problemática especifica y cuando vemos un personaje, que de una u otra forma, hay una representación popular, de lo festivo alrededor del fútbol, se apropia de esa condición y se puede llevar a un momento eufórico de representarlo como un ídolo", explicó sobre la 'Dayromanía' en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio.

A su vez, otro ejemplo de esto fue el 'Pibe' Valderrama en la década de los 90s cuando su cabella lo ponía en el radar del mundo, que generaba una tradición en torno a su talento.

El jugador del Once Caldas será promesa para las eliminatorias del Mundial 2026 Foto: EFE

Dayro, un ídolo moderno

El delantero de Once Calda se ha ganado el cariño de diferentes hinchas del fútbol colombiano, que sin importar la camiseta han apoyado el talento del delantero tolimense hasta su regreso a la Selección Colombia, esta vez bajo el mando del argentino Néstor Lorenzo.

Su carrera habla por sí solo y, tan solo en Colombia, ha sido clave en cada uno de los clubes en los que ha estado, por ejemplo, en grandes como Atlético Nacional y Millonarios para salir como goleador de cada uno.

Dicho cariño y afecto lo ha convertido en un ídolo, que permite "no ser juzgado" por la mirada popular debido a que representa todo en diferentes puntos, además, que él por sí mismo llega con cosas peculiares que lo hacen estar por encima de otros, según explicó el experto.