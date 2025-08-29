Los mejores memes sobre el regreso de Dayro Moreno a la Selección Colombia

En cuestión de minutos, la imagen de Dayro Moreno volvió a inundar las redes sociales. Su nombre se convirtió en tendencia los de memes no demoraron en llegar.

El regreso del delantero a la Selección Colombia, después de nueve años de ausencia, no solo fue noticia deportiva, también fue un grito de todos los hinchas que pedían la presencia del goleador por su buen momento.

Néstor Lorenzo reveló la lista de convocados para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Allí apareció la sorpresa: Moreno, actualmente figura del Once Caldas, volvía a ser parte del equipo nacional en un momento determinante para las aspiraciones mundialistas.

Dayro Moreno cuando un jugador de Bolivia diga que el guaro es feo

(No dijo eso) pic.twitter.com/prD7SqepH7 — I7 (@Isaias__RM7) August 29, 2025

Con el goleador Dayro Moreno no habrá fronteras para la Sele. 💛🇨🇴 pic.twitter.com/RikYKVmNno — Aguardiente Amarillo Manzanares (@amarillooficial) August 29, 2025

“como vas a celebrar que convocaron a un jugador de 39 años como delantero de la selección?”



toda colombia cuando leímos “Dayro Moreno” en la convocatoria:



pic.twitter.com/rEQH6gBScA — dasa 🔰🐆 (@Luchotrabado) August 29, 2025

Dayro Moreno cuando llegue al hotel de concentración:pic.twitter.com/TxbM7Dv8Q1 — Mr. CAVsulas (@CAVsulas) August 29, 2025

Los de Cerveza Águila viendo todo lo que pueden hacer con Dayro Moreno en la Selección Colombia pic.twitter.com/dbDyhFwhA6 — George Michael (@GMDLHM) August 29, 2025

Colombia, sexta en la tabla con 22 puntos, se enfrentará a Bolivia el 4 de septiembre y a Venezuela el 9. La obligación de ganar ambos partidos le dio más relevancia a la convocatoria, y el nombre de Dayro fue el que más conversación generó en redes.



¿Cómo reaccionó Dayro?

Mientras las plataformas digitales se llenaban de imágenes y mensajes, Dayro vivía su propio momento emotivo. El delantero relató en Blog Deportivo de Blu Radio que conoció la noticia en pleno vuelo a Pasto y que los pasajeros reaccionaron con aplausos apenas se confirmó la lista.

“Aterrizar y todo un avión aplaudiendo la convocatoria mía es un orgullo muy grande”, afirmó. Moreno aseguró que su regreso lo interpreta como fruto de años de trabajo y sacrificio. “Eso se lo gana uno con el trabajo, con el sacrificio”, explicó.

También envió un mensaje a quienes lo han acompañado en este proceso: cuerpo técnico, compañeros y afición del Once Caldas.

“Muy agradecido y gracias, Colombia, por esa confianza que me tienen. Para mí es un honor muy grande volver a ver la camiseta de mi país y la verdad que darlo todo, a darlo todo, que me caracteriza a mí, con humildad, sacrificio, trabajo”, expresó.