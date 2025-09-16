YouTube sorprendió con un cambio que muchos pedían a gritos: interesados podrán ganar más plata

YouTube no se quedó atrás y, como varias redes sociales y aplicaciones, lanzó una novedad que muchos usuarios pedían hace tiempo y tiene que ver con la incorporación de la inteligencia artificial para la creación de videos y el uso de herramientas y funciones de manera más fácil y, sobre todo, para “empoderar la creatividad”, según anunciaron.

Según anunció el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, lo que buscan ahora es transformar la manera en que los youtubers y usuarios editan sus videos, generan contenido, interactúan con la audiencia y, fundamentalmente, incrementan sus ingresos. Es decir, lo que monetizan por cada publicación.

Durante un evento realizado este marte, 16 de septiembre, Mohan explicó que la inteligencia artificial debe actuar como una herramienta al servicio de la inventiva humana y que respete siempre los derechos de autor, siendo una de sus políticas más fuertes.

Y es que YouTube paga millones a los creadores que usan la plataforma, por lo que quiere fortalecer esto. Por eso, lanzó una gama de nuevas funciones para editar de forma más optimizada, fácil y, sobre todo, creativamente; todo con el impulso de la IA.



YouTube anuncia cambios para editar videos

Primeros borradores automáticos: la IA ahora puede tomar material grabado y transformarlo en un "primer borrador" organizado el video con música, transiciones y voz en off, disponible inicialmente en inglés o hindi.

la IA ahora puede tomar material grabado y transformarlo en un "primer borrador" organizado el video con música, transiciones y voz en off, disponible inicialmente en inglés o hindi. Conversión de formato inteligente: los creadores podrán convertir videos largos en formato horizontal a videos más cortos y verticales de manera automática, optimizando el contenido para diferentes plataformas y audiencias.

los creadores podrán convertir videos largos en formato horizontal a videos más cortos y verticales de manera automática, optimizando el contenido para diferentes plataformas y audiencias. Creación con Veo 3 de Google: gracias a la IA, los youtubers podrán experimentar con la creatividad, transformando el diálogo de un clip en una canción, haciendo que un cuerpo estático baile o agregando objetos en un clip.

Doblaje con sincronización: una de las características más destacadas es la capacidad de generar un doblaje automático con sincronización de labios.

Herramientas analíticas y monetización inteligente para creadores

Además de las mejoras en la producción de contenido, YouTube implementó soluciones de IA para ofrecer análisis más profundos y nuevas vías de monetización.