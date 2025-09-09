iPhone 17 Air vs. Samsung S25 Edge, ¿cuál comprar?

La competencia entre Apple y Samsung se intensificó en 2025 con la llegada del iPhone 17 Air y el Samsung Galaxy S25 Edge. Ambos modelos están dirigidos a quienes buscan un teléfono delgado, ligero y elegante, pero con la potencia suficiente para el día a día.

Así las cosas, si está considerando renovar su celular, aquí encontrará las principales diferencias para que sepa cuál conviene comprar. Tenga en cuenta que en esta decisión influyen varios aspectos más allá del precio y las especificaciones, como el gusto personal y el ecosistema de dispositivos que utilice.



Diseño y pantalla: delgadez al extremo

El iPhone 17 Air es el más delgado de la marca hasta ahora, con un marco de titanio que combina resistencia y ligereza. Su pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas ofrece gran brillo, colores intensos y tasa de refresco ProMotion de 120 Hz, ideal para disfrutar de series o juegos con fluidez.

El Samsung Galaxy S25 Edge, por su parte, va un paso más allá: tiene solo 5,8 mm de grosor y un peso de 163 gramos, lo que lo convierte en uno de los smartphones más delgados del mercado. Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas alcanza resolución QHD+ y hasta 2.600 nits de brillo, lo que lo hace más cómodo para usar bajo el sol.

Samsung S25 Edge vs. iPhone 17 Air, ¿cuál es más delgado? Foto: Samsung y AFP

Potencia y rendimiento

El iPhone 17 Air integra el chip A19 Pro, con gran eficiencia para juegos, edición de fotos y tareas de inteligencia artificial gracias a iOS 26 y Apple Intelligence.

El Galaxy S25 Edge incorpora el nuevo Snapdragon 8 Elite for Galaxy, fabricado en 3 nm, con GPU Adreno 830 y un sistema de refrigeración por cámara de vapor. Esto lo convierte en un dispositivo muy potente para videojuegos y multitarea, con soporte adicional de herramientas Galaxy AI y Google Gemini Live.



Cámaras: estilos diferentes

Apple optó por la sencillez en el iPhone 17 Air: un sensor principal de 48 MP que sobresale en fotos nocturnas y una cámara frontal de 18 MP con Center Stage, ideal para videollamadas y selfies.

El Galaxy S25 Edge, en cambio, es más ambicioso: cámara principal de 200 MP con estabilización óptica, ultra gran angular de 12 MP y frontal de 12 MP. También graba en 4K a 120 fps y ofrece funciones avanzadas con IA, como ProScaler.

Samsung S25 edge está dirigido a quienes buscan un teléfono delgado, ligero y elegante Foto: Samsung

Batería y carga

El iPhone 17 Air ofrece hasta 27 horas de reproducción de video, con carga rápida al 50 % en solo 30 minutos.

El Galaxy S25 Edge, al priorizar la delgadez, incluye una batería de 3.900 mAh, con carga rápida de 25 W y carga inalámbrica Qi2 de 15 W. La autonomía es buena, aunque no sobresale frente a otros modelos.

iPhone 17 Air, el nuevo celular que Apple presentó este martes Foto: AFP

Precio y decisión final

Ambos están en la gama alta: el iPhone 17 Air, desde 999 dólares, se ubica como la opción más ligera dentro del ecosistema Apple, mientras que el Galaxy S25 Edge arranca en unos 849 dólares y se posiciona como el smartphone Android más delgado y potente de 2025.



Elija el iPhone 17 Air si prioriza integración con iOS, buena batería, facilidad de uso y un diseño premium de titanio.

buena batería, facilidad de uso y un diseño premium de titanio. Elija el Galaxy S25 Edge si busca la mejor pantalla, máxima potencia en Android y un sistema de cámaras mucho más versátil.

En conclusión, Apple apuesta por equilibrio y autonomía, mientras que Samsung ofrece potencia y cámara de nivel profesional. La decisión dependerá de si usted se inclina más por iOS o por Android, pero en 2025 ambos modelos están entre los mejores smartphones del mercado.