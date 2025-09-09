Así es la nueva serie de iPhone 17: ¿vale la pena cambiarlo?

Apple presentó oficialmente este 9 de septiembre la nueva serie iPhone 17, una generación de celulares que llega con cambios en diseño, potencia y cámaras. La compañía asegura que se trata del iPhone más avanzado hasta la fecha, con modelos que van desde el iPhone 17 base, pasando por el iPhone 17 Air, hasta los más completos iPhone 17 Pro y Pro Max.

Pero la gran pregunta que muchos usuarios se hacen es: ¿vale la pena cambiar al nuevo iPhone 17?



Este es el nuevo iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max y 17 Air

El iPhone 17 estándar mantiene un diseño elegante en aluminio, con pantalla Super Retina XDR de 6,3 pulgadas y tecnología ProMotion de hasta 120 Hz, que mejora la fluidez al navegar, jugar o ver videos. Por su parte, el iPhone 17 Air se presenta como el modelo más delgado y liviano, con un marco de titanio que combina resistencia y ligereza.

En los modelos Pro y Pro Max, Apple dio un paso más: el cuerpo está fabricado en aluminio forjado en caliente, pensado para resistir mejor caídas y golpes. La pantalla llega en dos tamaños: 6,3 y 6,9 pulgadas, ambas con mayor brillo y menor reflejo, ideal para quienes usan el teléfono bajo el sol.

El CEO de Apple, Tim Cook, sostiene un iPhone 17 de nueva generación durante el evento especial en la sede de Apple Foto: AFP

Potencia con el chip A19

Toda la serie incorpora el nuevo chip A19, aunque en el iPhone 17 Air y en los modelos Pro se trata de la versión A19 Pro, más potente y con refrigeración por cámara de vapor. Esto se traduce en mejor rendimiento para videojuegos, edición de video, multitarea y funciones de inteligencia artificial integradas en iOS 26.



Cámaras del nuevo iPhone 17

Uno de los grandes atractivos está en el sistema fotográfico.

El iPhone 17 base integra una doble cámara Fusion de 48 megapíxeles con zoom óptico hasta 2x.

El iPhone 17 Air mantiene un sensor principal de 48 MP, pero optimizado para captar más luz en ambientes oscuros.

Los iPhone 17 Pro y Pro Max incluyen el sistema Pro Fusion con tres lentes de 48 MP y un zoom óptico de hasta 8x, equivalente a 200 mm, ideal para fotografía profesional.

Además, todos los modelos cuentan con una cámara frontal de 18 MP con función Center Stage, que encuadra automáticamente en selfies grupales y videollamadas.



Batería del nuevo iPhone 17

En cuanto a autonomía, Apple promete hasta 30 horas de video en el iPhone 17, 27 horas en el Air y más de 37 horas en el Pro Max. Todos son compatibles con carga rápida que alcanza el 50 % en menos de media hora.

La nueva generación también incluye el botón de Acción personalizable, compatibilidad con Apple Intelligence para redactar, traducir y organizar tareas, además de mayor seguridad con detección de choques.

El iPhone 17 pro llega con nuevos colores Foto: AFP

¿Vale la pena comprar el nuevo iPhone 17?

Si tiene de un iPhone 15 o anterior, el salto es evidente: mejor pantalla, cámaras más versátiles, autonomía mejorada y nuevas funciones inteligentes. Para quienes ya tienen un iPhone 16, la decisión dependerá de qué tanto aprovechen la potencia del chip A19 Pro y las cámaras con zoom de nivel profesional.