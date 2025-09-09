Los mejores memes tras lanzamiento del nuevo iPhone 17: "Ya puedo comprar el 11"

Apple volvió a ser tendencia mundial este martes con la presentación oficial de la nueva familia de teléfonos iPhone 17, integrada por cuatro versiones: el iPhone 17, el iPhone 17 Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max.

Cada uno está pensado para públicos diferentes, desde quienes buscan un dispositivo más económico hasta los que no quieren quedarse atrás con lo último en tecnología.

Como es habitual, el evento generó gran expectativa entre los seguidores de la marca de Cupertino, que no perdieron detalle de las novedades.

El iPhone 17 pro llega con nuevos colores Foto: AFP

Según anunció la compañía, la preventa de los equipos arrancaría el 12 de septiembre, mientras que las primeras entregas se realizarán el 19 del mismo mes. El resto de usuarios deberá esperar hasta finales de septiembre o inicios de octubre para recibir sus dispositivos.

En cuanto a los precios, el modelo base se ubicaría alrededor de 800 dólares, el Air costaría unos 950 dólares, el Pro alcanzaría los 1.000 dólares (cerca de 4 millones de pesos colombianos), y el Pro Max oscilaría entre 1.200 y 1.250 dólares, consolidándose como el más costoso de la línea.



Los memes tras el lanzamiento del iPhone 17

Sin embargo, más allá de las especificaciones técnicas y los anuncios oficiales, lo que realmente encendió las redes sociales fueron los memes y reacciones.

Apenas terminó la presentación, usuarios en Twitter, Instagram y TikTok inundaron los comentarios con bromas sobre el precio y la dificultad de comprar el nuevo modelo.

Algunos internautas celebraron con ironía diciendo: “Al fin podré comprar el iPhone 11”, mientras otros compartieron imágenes de personajes famosos mirando con nostalgia los dispositivos más antiguos. También circularon montajes que comparaban el nuevo iPhone con compras más “realistas”, como una motocicleta, un televisor o incluso la cuota inicial de un carro.

Salió el iPhone 17!!!, eso quiere decir que ya me puedo comprar el iPhone 11 🥲 — Javier Azañedo (@jazanedo) September 9, 2025

Viendo como el iPhone 17 es igual al 16 y al 15 y al 14 y al 13 y al 12 por fuera y los upgrades son al chip y la cámara



Seguro el PRO va a tener 4 cámaras y más duración de batería pic.twitter.com/NlDUljgxfI — TED LASSO (@josedixjimenez) September 9, 2025

