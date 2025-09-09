Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Beéle
Armada Nacional
Egan Bernal
Colombia Vs Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Lanzamientos  / Los mejores memes tras lanzamiento del nuevo iPhone 17: "Ya puedo comprar el 11"

Los mejores memes tras lanzamiento del nuevo iPhone 17: "Ya puedo comprar el 11"

Apple presentó el iPhone 17 en todas sus versiones y las redes no tardaron en reaccionar con divertidos memes sobre sus precios y la comparación con los anteriores modelos.

Los mejores memes tras lanzamiento del nuevo iPhone 17
Los mejores memes tras lanzamiento del nuevo iPhone 17.
Foto: X @theapplehub
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 02:16 p. m.

Apple volvió a ser tendencia mundial este martes con la presentación oficial de la nueva familia de teléfonos iPhone 17, integrada por cuatro versiones: el iPhone 17, el iPhone 17 Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max.

Cada uno está pensado para públicos diferentes, desde quienes buscan un dispositivo más económico hasta los que no quieren quedarse atrás con lo último en tecnología.

Como es habitual, el evento generó gran expectativa entre los seguidores de la marca de Cupertino, que no perdieron detalle de las novedades.

El iPhone 17 pro llega con nuevos colores
El iPhone 17 pro llega con nuevos colores
Foto: AFP

Según anunció la compañía, la preventa de los equipos arrancaría el 12 de septiembre, mientras que las primeras entregas se realizarán el 19 del mismo mes. El resto de usuarios deberá esperar hasta finales de septiembre o inicios de octubre para recibir sus dispositivos.

En cuanto a los precios, el modelo base se ubicaría alrededor de 800 dólares, el Air costaría unos 950 dólares, el Pro alcanzaría los 1.000 dólares (cerca de 4 millones de pesos colombianos), y el Pro Max oscilaría entre 1.200 y 1.250 dólares, consolidándose como el más costoso de la línea.

Los memes tras el lanzamiento del iPhone 17

Sin embargo, más allá de las especificaciones técnicas y los anuncios oficiales, lo que realmente encendió las redes sociales fueron los memes y reacciones.

Apenas terminó la presentación, usuarios en Twitter, Instagram y TikTok inundaron los comentarios con bromas sobre el precio y la dificultad de comprar el nuevo modelo.

Publicidad

Algunos internautas celebraron con ironía diciendo: “Al fin podré comprar el iPhone 11”, mientras otros compartieron imágenes de personajes famosos mirando con nostalgia los dispositivos más antiguos. También circularon montajes que comparaban el nuevo iPhone con compras más “realistas”, como una motocicleta, un televisor o incluso la cuota inicial de un carro.

Memes del iPhone 17

Publicidad

Memes del iPhone 17

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

iPhone

Apple

Viral

Redes sociales