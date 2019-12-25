Blu Radio Salsodromo
Salsodromo
-
Emergencia en Cali: grupo de bailarines sufre picaduras de abejas en ensayos del Salsódromo
Una mujer tuvo que ser trasladada a un centro asistencial por una reacción alérgica a la picadura de las abejas. Otros participantes fueron atendidos por el personal médico de la organización.
-
¡Santander está de fiesta! Prográmese para las ferias de Reyes en 20 municipios
Las autoridades anunciaron que reforzarán la seguridad con 1.300 policías durante las ferias y fiestas en 20 municipios de Santander.
-
Comienza la Feria de Cali: inauguración será con desfile en Salsódromo con 2.000 artistas
La versión 65 de la Feria de Cali cuesta 19.000 millones de pesos, de los que Corfecali aportará $2.000 millones de recursos propios.
-
Qué irresponsabilidad: reconocido bailarín de salsa protagoniza escándalo por fiesta sin tapabocas
El alcalde de Cali ha manifestado que este tipo de indisciplina social y empresarial lo único que va a provocar es la muerte de muchos ciudadanos. Además, anunció sanciones.
-
Hay grito de feria en Cali: comenzó la celebración en la capital del Valle
Desde las 5:00 de la tarde, miles de personas podrán disfrutar del Salsódromo, el evento estelar que abre la 62 Feria de Cali.
-
¡Mujer divina, cómo fascinas! Estas fueron las mejores imágenes del Salsódromo 2018
La Feria de Cali inició su versión número 61 haciéndole un homenaje al género femenino con un derroche de arte y buen ritmo.
-
El Salsódromo de la Feria de Cali 2018 le rendirá homenaje a la mujer
Con el lema ‘Cali Mujer Divina’ y más de 1.600 artistas, este 25 de diciembre se prenden los seis días más alegres en la capital del Valle.
-
¡Agéndese! Esta es la programación para la Feria de Cali 2018
Este año la fiesta más importante del Valle le hace un homenaje a la mujer con 55 eventos masivos de los cuales 51 son gratuitos.
-
Bajo un intenso aguacero se dio inicio a la versión 60 de la Feria de Cali
Con la participación de cerca de 1.900 bailarines en el Salsódromo se dio inicio a la versión 60 de la Feria de Cali.
-
“Esta no es una feria excluyente, el 95% de los eventos son gratuitos”: Armitage
El alcalde de Cali, indicó que las críticas a las graderías de la calle de la feria vienen de personas que desean ocupar la Alcaldía de Cali.