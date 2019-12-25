En vivo
Blu Radio  / Salsodromo

Salsodromo

  • Mujer trasladada a clínica tras ataque de abejas en ensayos de la Feria de Cali
    Suministrada por la comunidad
    Pacífico

    Emergencia en Cali: grupo de bailarines sufre picaduras de abejas en ensayos del Salsódromo

    Una mujer tuvo que ser trasladada a un centro asistencial por una reacción alérgica a la picadura de las abejas. Otros participantes fueron atendidos por el personal médico de la organización.

  • foto ferias barbosa.jpg
    Ferias en Barbosa, Santander
    Alcaldía
    Santanderes

    ¡Santander está de fiesta! Prográmese para las ferias de Reyes en 20 municipios

    Las autoridades anunciaron que reforzarán la seguridad con 1.300 policías durante las ferias y fiestas en 20 municipios de Santander.

  • Salsodromo Cali.PNG
    Pacífico

    Comienza la Feria de Cali: inauguración será con desfile en Salsódromo con 2.000 artistas

    La versión 65 de la Feria de Cali cuesta 19.000 millones de pesos, de los que Corfecali aportará $2.000 millones de recursos propios.

  • bailarín.png
    Reconocido bailarín de salsa en fiesta sin tapabocas.
    Cortesía.
    Nación

    Qué irresponsabilidad: reconocido bailarín de salsa protagoniza escándalo por fiesta sin tapabocas

    El alcalde de Cali ha manifestado que este tipo de indisciplina social y empresarial lo único que va a provocar es la muerte de muchos ciudadanos. Además, anunció sanciones.

  • 306979_BLU Radio. Feria de Cali./ Foto : Cortesía .png
    BLU Radio. Feria de Cali./ Foto : Cortesía .png
    Nación

    Hay grito de feria en Cali: comenzó la celebración en la capital del Valle

    Desde las 5:00 de la tarde, miles de personas podrán disfrutar del Salsódromo, el evento estelar que abre la 62 Feria de Cali.

  • tmp_1599671455372.jpg
    Pacífico

    ¡Mujer divina, cómo fascinas! Estas fueron las mejores imágenes del Salsódromo 2018

    La Feria de Cali inició su versión número 61 haciéndole un homenaje al género femenino con un derroche de arte y buen ritmo.

  • 323033_Foto: Alcaldía de Cali
    Foto: Alcaldía de Cali
    Pacífico

    El Salsódromo de la Feria de Cali 2018 le rendirá homenaje a la mujer

    Con el lema ‘Cali Mujer Divina’ y más de 1.600 artistas, este 25 de diciembre se prenden los seis días más alegres en la capital del Valle.

  • 322186_Foto: Alcaldía de Cali
    Foto: Alcaldía de Cali
    Pacífico

    ¡Agéndese! Esta es la programación para la Feria de Cali 2018

    Este año la fiesta más importante del Valle le hace un homenaje a la mujer con 55 eventos masivos de los cuales 51 son gratuitos.

  • 298010_Blu Radio / Bajo un intenso aguacero se dio inicio a la versión 60 de la Feria de Cali / Foto: Blu Radio.
    Blu Radio / Bajo un intenso aguacero se dio inicio a la versión 60 de la Feria de Cali / Foto: Blu Radio.
    Pacífico

    Bajo un intenso aguacero se dio inicio a la versión 60 de la Feria de Cali

    Con la participación de cerca de 1.900 bailarines en el Salsódromo se dio inicio a la versión 60 de la Feria de Cali.

  • 284824_Blu Radio / “Esta no es una feria excluyente, el 95% de los eventos son gratuitos”: Armitage / Foto: Alcaldía de Cali.
    Blu Radio / “Esta no es una feria excluyente, el 95% de los eventos son gratuitos”: Armitage / Foto: Alcaldía de Cali.
    Pacífico

    “Esta no es una feria excluyente, el 95% de los eventos son gratuitos”: Armitage

    El alcalde de Cali, indicó que las críticas a las graderías de la calle de la feria vienen de personas que desean ocupar la Alcaldía de Cali.

