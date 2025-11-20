Sigue rifirrafe del presidente Petro con Federico Gutiérrez y Andrés Rendón por el agua en Urabá

A horas de haberse anunciado recursos por cerca de 900.000 millones de pesos con lo cual se garantiza que se terminará el Túnel del Toyo, sigue la pelea entre el presidente Gustavo Petro y Antioquia, otra vez por la construcción del acueducto para la comunidad de Urabá.

Y es que desde un principio e incluso en un evento en el municipio de Turbo, el presidente Gustavo Petro, dijo que los recursos del Gobierno para el Túnel del Toyo, se debía destinar para el agua de los habitantes de Urabá, porque esa obra beneficiaba era a los ricos de El Poblado.

Por tal motivo, luego de varios tires y aflojes, el Ministerio de Transporte cedió dos contratos con los tramos finales de esta megaobra que hará que Medellín quede a 4 horas de esta subregión, donde se tendrá un puerto en el primer trimestre de 2026.

Ante una publicación del alcalde Federico Gutiérrez sobre los recursos que ponen con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que son cerca de 900 mil millones de pesos, el presidente Gustavo Petro preguntó en su cuenta en X: “¿Y cómo irá el tema del agua potable para los municipios de Urabá?.



De inmediato ha tenido respuesta de los gobernantes en Antioquia, el alcalde Gutiérrez también en su cuenta en X le respondió: “Eso le pregunto a usted! Ya va a terminar su mal Gobierno y no hizo ni lo uno ni lo otro. Usted dejó tirada a Antioquia y en especial a la gente de Urabá, con los recursos para terminar las obras de la vía al mar. Ayer justamente, el gobernador y yo anunciamos los aportes para terminarla. Algo que era responsabilidad suya”, afirmó.

Eso le pregunto a usted @petrogustavo ! Ya va a terminar su mal gobierno y no hizo ni lo uno ni lo otro.

Además, el alcalde de Medellín le reclamó porque en su momento planteó un dilema si vías o aguas, y el Gobierno nacional no ha puesto recursos ni para el Túnel del Toyo, ni para el acueducto en Urabá.

“Usted no hizo ni las vías ni el acueducto. Como en todo. En cambio, nosotros haremos lo uno y lo otro. Esa es una de las grandes diferencias entre nosotros. Qué mal ha gobernado usted. Creyó que gobernar era dedicarse a poner mensajes en X, generando odio y desinformación. Menos mal su desgobierno está cerca de terminar”, agregó el alcalde Gutiérrez.

El que también respondió fue el gobernador Rendón: “Lo veo, Presidente, muy pendiente de lo que hacemos en Antioquia. Lástima que sea sólo para indisponer y sembrar cizaña. Igual, le cuento. El acueducto va bien: con recursos de la Gobernación de Antioquia, se adelantan los estudios y diseños para acometer la obra. Ni un solo peso de su gobierno allí”, escribió, por su parte, el mandatario seccional.

Lo veo, Presidente, muy pendiente de lo que hacemos en Antioquia. Lástima que sea sólo para indisponer y sembrar cizaña.



Además, fue tajante al indicar que “la decepción de mis paisanos de Urabá con usted es grande. Les prometió el cielo y la luna y no les cumplió”.

En diálogo con Blu Radio, el alcalde de Distrito de Turbo, Alejandro Abuchar, reveló que no han tenido comunicación con el Gobierno Nacional y que la Gobernación ya destinó recursos: “El proyecto realmente lo anunció Gustavo Petro, pero también lo anunció Andrés Julián Rendón. Andrés Julián Rendón desde la Gobernación ha ido ha ido avanzando en la consultoría del proyecto, se llama Sable y del Gobierno Nacional no hemos vuelto a saber nada. A partir de que el gobernador tomó la iniciativa, el proyecto del Gobierno Nacional se desdibujó, digámoslo así”, contó el mandatario local.

Sobre el costo estimado, indicó que el Acueducto Sable podría requerir entre 250.000 y 300.000 millones de pesos, aunque aclaró que la cifra es preliminar y dependerá de los resultados finales de la consultoría realizada por la Gobernación de Antioquia.