Santanderes  / Preocupación por quemados con pólvora en Santander: asciende a 10 el número de casos

Preocupación por quemados con pólvora en Santander: asciende a 10 el número de casos

Ya son 10 los casos de personas quemadas con pólvora en Santander. Autoridades extreman medidas.

