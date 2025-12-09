Preocupación por quemados con pólvora en Santander: asciende a 10 el número de casos

El fin de semana de velitas disparó las cifras de personas quemadas en Santander. Ya son 10 las personas que han presentado lesiones. Lo más grave, es que cuatro son menores de edad.

De acuerdo con el reporte oficial, el caso más reciente se registró en el norte de Bucaramanga, donde un adolescente de 16 años sufrió quemaduras al manipular totes.

Otro de los hechos ocurrió en Piedecuesta, donde un niño de 13 años sufrió una delicada lesión ocular mientras manipulaba pólvora tipo mini volador.

El estallido le causó una exposición directa en su ojo izquierdo, por lo que tuvo que ser remitido de urgencia a un centro asistencial del municipio. En este mismo municipio, se reportó otro menor de entre 6 y 11 años afectado por manipulación de pólvora.



El cuarto menor lesionado corresponde a un caso registrado en Mogotes, donde un niño resultó con quemaduras en sus extremidades durante las celebraciones de inicio de diciembre.

“Es imposible tener un policía en cada esquina. La responsabilidad recae sobre los padres y cuidadores, especialmente cuando se trata de menores”, advirtió.

Por ahora, la lista de quemados la encabezan Bucaramanga y Piedecuesta con dos casos cada una, y les siguen Floridablanca, Socorro, Suaita y Mogotes con un caso reportado cada uno.