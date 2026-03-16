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Tragedia en Cholón: murió médica del Caquetá tras ser arrollada por una embarcación

La víctima del accidente marítimo, cuyas circunstancias son investigados por las autoridades, es Julie Bohórquez Romero, una medica bogotana, radicada en el departamento de Caquetá.

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