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Blu Radio  / Nación  / Paz  / JEP imputa a ocho militares por crímenes contra pueblos étnicos y comunidades campesinas en Nariño

JEP imputa a ocho militares por crímenes contra pueblos étnicos y comunidades campesinas en Nariño

Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP da por concluida la etapa de investigación del Caso 02 y el proceso avanza ahora hacia las fases de reconocimiento de verdad y responsabilidad.

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