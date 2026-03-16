Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, lunes 16 de marzo de 2026

El Super Astro Sol se ha posicionado como una de las modalidades de chance más populares en Colombia. A diferencia de otros sorteos tradicionales, este juego combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, agregando un componente extra de estrategia y suerte para los participantes.



Número ganador del Super Astro Sol hoy, lunes 16 de marzo de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 16 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo jugar al Super Astro Sol

El Super Astro Sol ofrece una dinámica sencilla que permite a los jugadores participar de manera rápida y práctica. Los pasos para jugar son los siguientes:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Optar por la opción “Todos los signos”, que permite apostar el mismo número sin depender de un signo específico. Definir el valor de la apuesta según el monto que se desee jugar. Realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete, aumentando así las posibilidades de ganar.

Esta modalidad permite a los jugadores experimentar con diferentes combinaciones dentro de una sola apuesta, ofreciendo más flexibilidad que otros sorteos tradicionales.



Cuánto cuesta jugar al Super Astro Sol

Uno de los factores que ha hecho popular a esta modalidad es su accesibilidad económica, ya que permite participar con montos bajos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos de venta autorizados, lo que asegura la validez del tiquete y facilita el cobro del premio en caso de resultar ganador.

Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Quienes resulten ganadores deben acudir a un punto autorizado para reclamar su premio. Los documentos básicos requeridos son:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Dependiendo del valor del premio, se pueden solicitar documentos adicionales:

Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe presentar el formulario SIPLAFT diligenciado.

Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se exige una certificación bancaria vigente, ya que el pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Con esta información, los jugadores del Super Astro Sol pueden consultar los resultados, conocer cómo participar y seguir los pasos adecuados para reclamar su premio en caso de resultar ganadores.