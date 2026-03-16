Estudios colombianos de animación y videojuegos ganan fuerza en el mercado global

La industria de la animación y los videojuegos en Colombia atraviesa un momento de crecimiento acelerado, impulsado por el aumento del consumo digital y el fortalecimiento del talento local. Así lo señalaron productores y desarrolladores durante el tercer Festival de Animación de Comfama, realizado en El Retiro, Antioquia, donde coincidieron en que el país avanza hacia la creación de contenidos propios y el posicionamiento internacional.

Lalita Guillén, directora de producción de Bombillo Amarillo, con experiencia en proyectos para Cartoon Network, HBO y Netflix, explicó que el crecimiento se aceleró después de la pandemia. “La animación ha crecido de una manera impresionante. Posterior a la pandemia, el consumo fue muy alto y, por eso, muchas casas se vieron en la necesidad de tercerizar”, afirmó.

Según Guillén, este fenómeno impulsó el desarrollo de estudios en el país. “En Colombia todas las empresas han crecido, todos han tenido un crecimiento exponencial”, señaló, al explicar que cada vez más compañías participan en proyectos internacionales de animación y producción audiovisual.

La productora también destacó que el sector está evolucionando hacia la creación de propiedad intelectual propia. “Ahora no solo tercerizamos, sino también expandimos a creación de contenidos propios. No solo vendemos, sino que creamos lo que queremos contar a nivel nacional”, aseguró, al referirse al interés de los estudios colombianos por desarrollar historias locales con proyección global.



Otro de los factores que ha favorecido la participación de Colombia en la industria internacional es la capacidad de adaptación de sus equipos creativos. “Algo que tenemos los colombianos es que tenemos diseños de producción que no son sujetos, tenemos un nivel de adaptabilidad bastante amplio”, explicó Guillén, al resaltar la versatilidad del talento nacional en distintos estilos de animación.

En el sector de los videojuegos, el crecimiento también es evidente. Ana María Sosa, CEO de Dragonart Studios, explicó que su empresa trabaja en dos líneas principales: “Línea de videojuegos propios y la otra línea que manejamos es corporativa, con videojuegos educativos, para empresas y publicidad”.

La ejecutiva señaló que la gamificación se ha convertido en una herramienta clave para el aprendizaje. “A través de los videojuegos se puede aprender y retener más información”, indicó. Según explicó, esta lógica se aplica en productos educativos diseñados para fortalecer habilidades como la lectura.

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“Ese concepto se llevó a los videojuegos educativos, por ejemplo, para enseñar a leer”, afirmó Sosa. De acuerdo con la desarrolladora, el éxito de estas herramientas se debe a que “el cerebro de las personas retiene más información con recompensas inmediatas”, una dinámica que se puede implementar fácilmente mediante videojuegos.

El crecimiento de la industria también ha estado acompañado de mayor respaldo institucional. “La industria ha crecido exponencialmente, hay mucho más apoyo desde las entidades, nos han estado reconociendo más”, señaló Sosa, al destacar que el desarrollo del sector ya no se limita a Antioquia, sino que se expande en todo el país.

Además, subrayó la importancia de eventos y ferias para fortalecer el ecosistema creativo. “Estos espacios nos dan visibilidad, nos muestran a quienes van pasando la feria y muestran que un videojuego no es solo algo extranjero”, explicó, al destacar que estos encuentros permiten demostrar que el desarrollo de videojuegos también se realiza en Colombia.

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Desde el estudio Dead Moonkey, Juan Pablo explicó que los procesos de creación pueden variar dependiendo del proyecto. “Un proyecto, en su maduración, oscila entre 3 y 9 meses”, afirmó, al referirse al tiempo necesario para diseñar, programar y probar un videojuego antes de su lanzamiento.

El desarrollador también resaltó el potencial del talento creativo en Medellín. “El talento de Medellín tiene una gran capacidad de mejora continua, son unas personas muy resilientes”, aseguró, al destacar que la comunidad local de animación y videojuegos sigue consolidándose dentro de la industria digital en Colombia.