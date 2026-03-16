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Blu Radio  / Sociedad  / Estudios colombianos de animación y videojuegos ganan fuerza en el mercado global

Estudios colombianos de animación y videojuegos ganan fuerza en el mercado global

Así lo señalaron productores y desarrolladores durante el tercer Festival de Animación realizado en el Oriente de Antioquia.

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