En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior pegó primero en la final
María Corina Machado
Zulma Guzmán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Nueve animales han muerto atropellados en menos de un mes en vía Vegachí - Remedios

Nueve animales han muerto atropellados en menos de un mes en vía Vegachí - Remedios

Los reportes son: cinco eventos corresponden a perros domésticos, mientras también fueron atropellados un buitre, una aguililla y un currucutú.

Publicidad

Publicidad

Publicidad