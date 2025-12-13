Nueve animales han muerto atropellados en menos de un mes en vía Vegachí - Remedios

Aunque ha sido una buena noticia para miles de antioqueños la apertura de la Autopista Río Magdalena, no todo ha sido positivo en esta importante vía que en un mes exacto de su puesta en funcionamiento ya reportó el atropellamiento de nueve animales que lastimosamente no sobrevivieron a los impactos de los vehículos a la altura del sector Vegachí - Remedios.

Lo que destacan desde Corantioquia es que desde que entró en funcionamiento la autopista se ha hecho un monitoreo permanente, en articulación con las concesiones viales, para verificar los reportes de especies atropelladas en las vías que en la época decembrina aumenta, aunque aún hay un gran subregistro de afectaciones a la fauna silvestre.

Liliana Taborda, directora general de Corantioquia, destacó que tras conocerse las preocupantes cifras se hará una presencia más visible en la Autopista Río Magdalena para poder prevenir que sigan muriendo animales producto del atropellamiento.

"La vía que comunica hacia el municipio de La Pintada en el Suroeste; la autopista con la conexión Pacífico 2, gallinazos y zarigüellas; la vía hacia el Occidente por el municipio de Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo, boas y zarigüellas", mencionó Taborda.



Hay que mencionar que la importante vía atraviesa una región de alta importancia ecológica, caracterizada por bosques húmedos tropicales y una notable diversidad biológica, por lo que los reportes son: cinco eventos corresponden a perros domésticos, mientras también fueron atropellados un buitre, una aguililla y un currucutú.

Además, hay un caso adicional de un yaguarundí, mismos que indican desde Corantioquia que al no haber reportes de animales heridos durante este período sugiere que los accidentes registrados fueron fatales de manera inmediata, lo que subraya la importancia de continuar fortaleciendo las medidas preventivas.