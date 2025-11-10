Medellín quedará a 6 horas y media de la Costa tras apertura de la Autopista Río Magdalena 2

En Antioquia celebran la entrada en operación a las 2:00 de la tarde de este lunes de la Unidad Funcional 1, que conecta los municipios de Remedios y Vegachí en el Nordeste antioqueño como parte del proyecto vial de Cuarta Generación Autopista Río Magdalena.

Durante un recorrido por la zona, el gobernador Andrés Julián Rendón destacó que, con la apertura queda habilitada totalmente la vía en calzada sencilla de 153,3 kilómetros que conectará a Medellín con el Bajo Cauca y el Magdalena Medio, a través de los municipios de Remedios, Vegachí, Yalí, Yolombó, Maceo y Puerto Berrío en Antioquia, y Cimitarra en Santander.

El mandatario destacó lo cerca que quedará desde la capital antioqueña visitar la Costa Caribe, por esta vía, teniendo en cuenta que el trayecto total por Caucasia sería de 6 horas y media, en promedio.

"Vamos a poder llegar los antioqueños desde Medellín a Caucasia en cuatro horas, cuatro horas y media, una alternativa para llegar al Mar Caribe. Y espero que en un año ya los antioqueños, no solo juntemos la vía Urabá, sino esta también, por supuesto. Es una vía de las mejores especificaciones, conecta a los departamentos de Santander con Antioquia, desde Cimitarra hasta Zaragoza, Caucasia", indicó Rendón.



Peaje. Foto: Gobernación de Antioquia.

La concesión informó que como parte de esta apertura, el peaje de Santa Isabel inicia su operación de manera simultánea, recibiendo únicamente pagos en efectivo, de manera temporal, mientras avanza en la implementación de otros medios de pago electrónicos.

Esta vía cuenta con 43 estructuras entre puentes, viaductos y pasos elevados, además de 32,8 kilómetros de carriles de adelantamiento. En su proceso constructivo se generaron más de 22 mil empleos. Esta autopista hace parte de la primera ola de concesiones 4G de la Agencia Nacional de Infraestructura.