Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Medellín quedará a 6 horas y media de la Costa tras apertura de la Autopista Río Magdalena 2

Medellín quedará a 6 horas y media de la Costa tras apertura de la Autopista Río Magdalena 2

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que la nueva vía tiene las mejores especificaciones y traerá beneficios a la región.

