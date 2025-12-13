En vivo
Fallece Abraham Quintanilla, padre y exrepresentante de Selena Quintanilla, a los 86 años

La muerte de Quintanilla, músico y exintegrante de la agrupación familiar de tex-mex Selena y Los Dinos, fue confirmada por su hijo a través de redes sociales.

