Fallece Abraham Quintanilla, padre y exrepresentante de Selena Quintanilla, a los 86 años

El padre y exrepresentante de la cantante Selena Quintanilla, Abraham Quintanilla, falleció a los 86 años, según confirmó su hijo A.B. Quintanilla III a través de redes sociales.

“Con gran pesar les informo que mi padre falleció hoy…”, escribió el músico en una publicación a través de su cuenta de Instagram, donde ha recibido múltiples mensajes de condolencias.

Quintanilla, quien también fue músico y productor, fue el creador de Selena y Los Dinos, la agrupación familiar de música tex-mex que integraban sus hijos Selena, A.B. y Suzette Quintanilla, y que alcanzó gran popularidad a finales de la década de 1980 y principios de los años 90.

En 1995, Selena falleció a los 23 años tras ser asesinada por Yolanda Saldívar, quien era una de las más cercanas a la artista y, además, la presidenta de su club de fans. El asesinato de Selena fue un hecho que conmocionó a la industria musical y al mundo entero.



Abraham Quintanilla recibe la estrella de Selena en el paseo de la fama. Foto: AFP

En noviembre de 2017, Abraham Quintanilla acompañó a su familia en la ceremonia en la que Selena recibió de manera póstuma una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Abraham Quintanilla fue productor ejecutivo de la película biográfica Selena (1997), donde fue interpretado por Edward James Olmos y su hija por Jennifer Lopez. También fue retratado por Ricardo Chavira en la miniserie de Netflix Selena: La serie (2020).

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte y la familia no ha emitido más detalles al respecto.