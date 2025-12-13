¿Por qué asociamos emociones con colores? En Blu Jeans, programa 13 de diciembre de 2025

El programa del sábado, 13 de diciembre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar Valencia y Juanca Solarte, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló del emprendimiento de tejidos que mezcla tradición con moda consciente en Colombia.
- En Un columnista nos contó, se habló acerca de la conferencia 'La Vida Comienza Cuando uno Quiere', y de la historia de Claudia, una seguidora que asegura que su vida "cambió" gracias al programa.
- En el Tema Central, se habló con la comunicadora social, especialista en Gerencia de Recursos Humanos, magíster en Administración de Empresas y docente de la Universidad Internacional de la Rioja Alejandra Quintero sobre qué dicen las investigaciones científicas sobre la relación entre percepción de color y estados emocionales.
- En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de la sexualidad femenina.
- En Historia de viajes, se habló sobre las novedades del Jardín Botánico para este fin de año en Bogotá.
Escuche el programa completo aquí: