Caos en la India durante la visita de Messi: el organizador del evento fue arrestado

El futbolista argentino tenía prevista una visita a la ciudad de Calcuta, donde se erigió la estatua más grande del mundo en su honor. Su paso por el estadio duró poco más de 20 minutos y terminó en caos: asistentes denunciaron graves fallas organizativas y apuntaron directamente contra los responsables del evento.

Caos en la India durante la visita de Messi: el organizador del evento fue arrestado
El futbolista sólo pudo estar 20 minutos debido a los disturbios en el estadio de Calcuta.
Fotos: AFP
Por: BLU Radio y AFP
|
Actualizado: 13 de dic, 2025

